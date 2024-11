Gemeinsam für Saras Schwimmkarriere: Jeder Beitrag zählt für ihre Träume

Veröffentlicht am 3. November 2024, 17:20 / ©Heimo Strussnig

„Hallo, meine Tochter Sara ist eine begeisterte Schwimmerin“, meldete sich Heimo auf GoFundMe zu Wort. Seit 2023 ist seine Tochter leidenschaftlich als Leistungssportlerin aktiv und nimmt regelmäßig an Wettkämpfen in Österreich für ihren Verein teil. Um Sara die besten Voraussetzungen für ihren sportlichen Erfolg zu ermöglichen, bittet er nun um Spenden. Damit möchte er die Kosten für Übernachtungen und Ausrüstung finanzieren.

© Heimo Streissnig Sara ist eine leidenschaftliche Schwimmerin.

Vater möchte seine Töchter unterstützen

„Es bedeutet mir sehr viel, meine beiden Töchter Sara und Alexandra auf jeden erdenklichen Weg bei ihrem Schwimmsport zu unterstützen“, äußerte sich Heimo, der Vater von Sara, in einem Gespräch mit 5 Minuten. Seiner Meinung nach bietet diese Plattform die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen, die ähnliche Anliegen oder Interessen teilen.

©Heimo Strussnig Alexandra und Sara sind beide begeisterte Sportlerinnen.

Heimo: „Ich bin stolz auf meine Tochter“

Für den stolzen Vater gab es bereits viele besondere Momente. Der allererste Wettkampf, die erste Goldmedaille und die erste Teilnahme an den Landesmeisterschaften oder der ASKÖ-Bundesmeisterschaft werden ihm immer in Erinnerung bleiben. Ihr größter Erfolg war im vergangenen Oktober beim Olympiastützpunkt Linz, wo sie bei der ASKÖ-Bundesmeisterschaft drei Goldmedaillen und eine Bronze errang. „Da war ich als Vater natürlich sehr stolz auf meine Tochter“, sagte er voller Begeisterung. „Aber auch die Freundschaften, die Sara durch den Sport schließen kann, sind für mich sehr schöne Momente“, drückte Saras Vater seine Gefühle aus.

© Heimo Streissnig Sara hat schon einige Medaillen gewonnen.

Kosten durch Spenden decken

Der Vater erzählte gegenüber 5 Minuten, wie es Sara erging, als sie von der Spendenkampagne erfuhr. „Sara konnte anfangs nichts damit anfangen. Sie realisierte erst durch das Eintreffen der ersten Spende, was das bedeutet“, schilderte er. Durch die Spenden konnte ein Teil der Kosten für die Teilnahme an Wettkämpfen gedeckt werden, und es wurde auch in einen neuen Wettkampfanzug investiert, denn schließlich ist Sara mit ihren 11 Jahren noch im Wachstum.

Spendenziel beträgt 500 Euro

Jede Familie mit Kindern weiß, dass die finanziellen Mittel schnell erschöpft sein können. Wenn Sara an den regelmäßigen Schwimmwettkämpfen teilnimmt, entstehen Kosten für Unterkünfte und Schwimmausrüstung. Mit einem Spendenziel von 500 Euro sucht der Vater über GoFundMe nach Unterstützern, die Sara in ihrer Schwimmkarriere helfen möchten. Schon mit kleinen Beträgen kann dieses Ziel erreicht werden, sodass man der Familie unter die Arme greifen kann.

GoFundMe-Projekt für optimale Unterstützung

Zudem hat Sara den Wunsch, 2025 an einem Trainingslager teilzunehmen. Um Sara und ihre Schwester Alexandra bestmöglich in ihrem Sport zu unterstützen, hat er das GoFundMe-Projekt ins Leben gerufen. „An dieser Stelle möchte ich mich auch von ganzem Herzen bei den Omas bedanken, die uns nicht nur finanziell, sondern auch emotional unterstützen“, zeigte sich der zweifache Vater dankbar.

Hier kannst du für Sara spenden. Hier kannst du Sara unterstützen: Spende für Schwimmausrüstung und Hotelkosten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2024 um 18:39 Uhr aktualisiert