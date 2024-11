Graz Airport setzt neue Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen um

Ab in den Flieger

Die Installation der neuen Photovoltaikanlage auf dem Parkhaus ist abgeschlossen und soll bis Ende des Jahres in Betrieb gehen. Bei der Einfahrt zum Flughafen wurde eine 700 m² große Blumenwiese angelegt, die zwei neu errichtete Insektenhotels umgibt. Die Arbeiten an den elektrischen Bodenstromanschlüssen schreiten voran. Das Projekt soll bis Frühling 2025 abgeschlossen werden. In Kürze erhält der Flughafen Graz seine 26. Ökoprofit-Auszeichnung.

Nachhaltiger Kraftstoff HVO-100: Flughafen Graz setzt auf CO2-Reduktion

Ein weiterer bedeutender Schritt ist die Umstellung der gesamten Dieselflotte auf den erneuerbaren Kraftstoff HVO-100. Diese nachhaltige Alternative ist besonders bei großen Fahrzeugen wie Schneefräsen oder Systemschleppern von Vorteil, die aktuell nicht als Elektromobilitäts-Variante verfügbar sind. Durch diese Umstellung erwartet der Flughafen eine CO2-Einsparung von mehr als 210 Tonnen pro Jahr. Der Gedanke der Wiederverwendung wird am Flughafen ebenfalls gelebt. Im Herbst wurde bereits die zweite Flughafenauktion durchgeführt, bei der verschiedene Gegenstände einem neuen Zweck zugeführt wurden.

Energiesparende LED-Technologie erhellt den Flughafen Graz

Eine weitere umweltfreundliche Maßnahme ist die Umstellung der Beleuchtung in den Bereichen Ankunft Landside, Airside, Vordach und Check-in-Bereich auf energiesparende LED-Technologie. Im Cargo-Bereich sowie auf dem neuen Parkplatz P5 wurden neue E-Tankstellen installiert bzw. sind im Bau. Insgesamt konnte die Anzahl der E-Ladepunkte am Flughafen Graz in diesem Jahr verdoppelt werden.