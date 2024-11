Schmuckgeschäft in Wien überfallen: Zeugen beobachteten alles

Zwei 17-Jährige wurden nach einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft in Wien von der Polizei festgenommen.

Zwei 17-Jährige wurden nach einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft in Wien von der Polizei festgenommen.

Veröffentlicht am 3. November 2024, 17:32 / ©5 Minuten

In den frühen Morgenstunden des 3. November 2024, um 1.40 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft in der Meidlinger Hauptstraße gerufen. Zeugen berichteten, dass zwei Personen mit einem Werkzeug die Auslagenscheibe des Geschäfts einschlugen und anschließend flüchteten.

Flucht gescheitert: Polizei stellt Jugendliche nach Einbruch

Aufgrund dieser Hinweise und einer genauen Personenbeschreibung leitete die Polizei umgehend eine Sofortfahndung ein. Dank des schnellen Einsatzes der Beamten konnten die beiden 17-jährigen Tatverdächtigen, einer aus Rumänien und der andere aus Österreich, noch in der Nähe des Tatorts aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Die beiden Jugendlichen befinden sich nun im Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen, um weitere Details zu klären und die Hintergründe des Einbruchs zu beleuchten.