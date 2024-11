Heftiger Schiunfall in Tirol: Frau (47) prallt mit Kopf gegen Felsen

Ein Schiunfall am Tiefenbachgletscher in Sölden endete für eine 47-Jährige im Krankenhaus.

Am Sonntag, den 3. November 2024, gegen 11.40 Uhr ereignete sich ein schwerer Schiunfall am Tiefenbachgletscher in Sölden. Die 47-Jährige befand sich mit ihrem Ehemann und drei Freunden auf der blau markierten Piste Nr. 39, als sie die Abfahrt von der Gondelbahn Tiefenbachferner antrat. Die Frau war die Erste der Gruppe, die die Piste hinunterfuhr und dabei in langen, gleichmäßigen Schwüngen unterwegs war.

Kontrolle verloren: Unfall endet dramatisch

Plötzlich verlor sie bei einem Rechtsschwung am Pistenrand die Kontrolle über ihre Skier und stürzte. Während des Sturzes löste sich ein Ski und die Niederländerin prallte mit dem Kopf gegen einen Felsen, der sich neben der Piste befand. Die Frau erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und ihr Skihelm, so wie ihre Schistöcke wurden dabei beschädigt. Umgehend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen.