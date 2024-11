Improtheater in Graz: Erlebe das Unerwartete

In Graz findet montags ein Improvisationstheater statt.

In Graz findet montags ein Improvisationstheater statt.

Veröffentlicht am 3. November 2024, 18:21 / ©Pexels/Cottonbro studio

Ab morgen, Montag, dem 4. November 2024, startet in Graz erneut das Improvisationstheater MONTAG. Bis zum 16. Dezember betreten die Teilnehmer die Bühne, ohne zu wissen, was sie erwartet. Auch Gast-Performer werden auftreten. Die Bühne ist leer und die Möglichkeiten zum Performen sind unbegrenzt.

Würdest du gerne Improvisationstheater ausprobieren? Ja, ich finde die Idee spannend Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte es mir vorstellen Nein, das ist nicht mein Ding Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Einzigartige Show in Graz

MONTAG ist die wohl am häufigsten aufgeführte und gleichzeitig immer einzigartige Show der Stadt. Eine perfekte Art, die Woche zu beginnen. Es ist ein Theater im Moment, in dem alles möglich ist. Das Einzige, was man erwarten kann, ist das Unerwartete.