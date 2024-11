Schwerverletzter nach Unfall im Wald: Bergrettung Klagenfurt im Einsatz

Am Sonntag, 3. November 2024, musste dir Bergrettung zum zweiten Mal an diesem Wochenende ausrücken um eine Person zu bergen.

Ein Endurofahrer hatte heute Mittag, 3. November 2024, in der Nähe von Pischeldorf einen Unfall und erlitt dabei schwere Verletzungen. Aufgrund des dichten Waldes war eine Bergung des Patienten durch den Rettungshubschrauber C11 mittels Bergetau nicht möglich, weshalb die Bergrettung Klagenfurt um Unterstützung gebeten wurden. Mit der Rolltrage konnten sie den bereits versorgten Patienten unter Verwendung einer Seilsicherung bergen und ihn dem Team des C11 übergeben.

„Wir wünschen schnelle Genesung“

„Wir wünschen dem Patienten eine schnelle Genesung und alles Gute. Außerdem danken wir allen Organisationen, die an diesem Einsatz beteiligt waren, für die ausgezeichnete Zusammenarbeit“, so die Bergrettung Klagenfurt in ihrem Facebook-Post.