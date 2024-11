Erfolgreiche Aufholjagd der Adler: 10:2 Sieg gegen Asiago Hockey

Vor der Nationalteampause gab der EC iDM Wärmepumpen VSV noch einmal alles und besiegte Asiago mit 10:2. Nun liegen die „Adler“ auf Tabellenplatz acht und konnten somit mit der Aufholjagd beginnen.

Erstes Drittel endete mit 4:2

Im ersten Drittel erzielte der VSV bereits vier Tore. Bereits in der ersten Minute steuerte Benjamin Lanzinger zwei Treffer zum Ergebnis bei, während auch Marco Richter und Elias Wallenta erfolgreich waren. Doch kurz vor Schluss konnte Asiago Hockey noch zwei Treffer erzielen. Mit einem Spielstand von 4:2 ging man in die Drittelpause.

Doppelpack Thomas Vallant

Im zweiten Drittel zeigte Asiago Hockey einige vielversprechende Chancen, doch der EC VSV erwies sich als effizienter. Thomas Vallant steuerte mit zwei Treffern zum Ausbau des Spielstands auf 6:2 bei. Asiago hingegen hatte Pech, als sie gleich dreimal die Stange getroffen haben.

10:2 Sieg!

Im letzten Drittel der Partie zeigten sich die „Adler“ in bester Form und setzten ihren souveränen Auftritt fort. Chase Pearson und Maximilian Rebernig trugen mit jeweils einem Treffer zur Dominanz des Teams bei. In den letzten acht Spielminuten fand Asiago kaum noch Möglichkeiten, dem Spielverlauf entgegenzuwirken. Kurz vor dem Schlusspfiff wechselte der VSV noch einmal: Lukas Moser übernahm den Platz im Tor. In den letzten zwei Minuten des Spiels erzielten Chase Pearson und Benjamin Lanzinger jeweils ein Tor, was zu einem Endstand von 10:2 führte

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2024 um 20:38 Uhr aktualisiert