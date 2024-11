„Taggenbrunner Schlossteufel“: Brüder gründen eigene Krampusgruppe

In St. Veit an der Glan haben sich die Brüder Kevin und Lukas Kness zusammengetan, um ihre Leidenschaft für den traditionellen Krampus-Brauch in eine eigene Gruppe umzuwandeln. Mit der Gründung der „Taggenbrunner Schlossteufel“ möchten die beiden 20-Jährigen nicht nur die Brauchtumspflege in ihrer Region unterstützen, sondern auch eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten schaffen.

Wunsch nach eigener Krampusgruppe

„Wir sind mit dem Brauchtum aufgewachsen, und der Krampus liegt uns sehr am Herzen“, erklärt Kevin Kness, Obmann der neuen Gruppe. Gemeinsam mit seinem Bruder Lukas, der als Obmann-Stellvertreter fungiert, haben sie die Initiative ergriffen, nachdem sie zuvor Mitglied einer anderen Krampusgruppe waren. Der Wunsch, eine eigene Gruppe zu gründen und ihre Vision von Brauchtum und Gemeinschaft zu verwirklichen, war stets präsent.

„Feedback ist positiv“

Die „Taggenbrunner Schlossteufel“ sind bereits offiziell angemeldet und die ersten Vereinsjacken sowie Mützen wurden erfolgreich angefertigt. „Das Feedback der Gemeinde ist durchweg positiv“, betont Lukas. Die Gruppenseite auf Instagram erfreut sich großer Beliebtheit und zeigt das Interesse der Menschen am traditionellen Brauchtum.

„Bei uns ist jeder willkommen“

Die Brüder laden alle, die sich für den Krampus-Brauch interessieren oder einfach neue Freundschaften knüpfen möchten, herzlich ein, sich ihrer Gruppe anzuschließen. „Bei uns ist jeder willkommen, der bereit ist, gemeinsam an der Erhaltung dieses einzigartigen Brauchtums zu arbeiten“, so Kevin.