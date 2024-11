Bis zu 4.200 Euro: Stadt Wien fördert Umbauten für Senioren

In Wien wird das Wohnen für Senioren immer einfacher: Die Stadt bietet seit Kurzem Förderungen für Umbauten, die ein barrierefreies und altersgerechtes Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen. Diese Maßnahme richtet sich an Personen ab 60 Jahren, die in ihrem Hauptwohnsitz leben, sei es in einer Wohnung, einem Eigenheim oder einem Kleingartenhaus.

Umbau leicht gemacht: Praktische Maßnahmen für mehr Lebensqualität

Förderfähig sind verschiedene Installationen und bauliche Veränderungen, die den Alltag erleichtern. Dazu zählen unter anderem der Einbau von Treppenliften, Duschsitzen, unterfahrbaren Waschtischen und tragfähigen Wänden für Haltegriffe. Die Unterstützung umfasst bis zu 35 Prozent der nachgewiesenen Kosten, maximal jedoch 4.200 Euro.

Vizebürgermeisterin Gaál über selbstbestimmtes Leben im Alter

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál erklärt: „Um bis ins hohe Alter selbstbestimmt leben zu können, braucht es auch das passende Wohnumfeld. Früher oder später stellt sich für viele die Frage, welche Anpassungen in den eigenen vier Wänden notwendig sind, damit das eigene Zuhause auch noch im Alter den geänderten Bedürfnissen entspricht. Das kann beispielsweise im Badezimmer die Errichtung einer barrierefreien, bodenebenen Dusche sein. Bauliche Anpassungen also, die für die tägliche Lebensqualität einen großen Unterschied bedeuten, aber auch für die eigene Sicherheit und Gesundheit. Den Wohnraum auf seine Bedürfnisse anzupassen soll nicht an finanziellen Hürden scheitern. Deshalb unterstütz die Stadt Wien Maßnahmen für den altersgerechten, barrierefreien Umbau.“ Die Stadt stellt zudem einen Info-Point zur Verfügung, der bei technischen Fragen zur Seite steht.

Zukunftssicher wohnen: Durchschnittliche Förderbeträge und Trends

Der durchschnittliche Förderbetrag liegt bei etwa 3.041 Euro. Besonders häufig werden Umbauten im Sanitärbereich gefördert, gefolgt von Treppenliften, die den Zugang zu verschiedenen Etagen erleichtern. Diese Initiative soll dafür sorgen, dass niemand aus finanziellen Gründen auf ein altersgerechtes Wohnumfeld verzichten muss. (APA/red. 3. 11. 2024)

Beratungsgespräche werden in der gemeinsamen Informations- und Einreichstelle angeboten Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten (MA50) Technische Stadterneuerung (MA 25) 1200 Wien, Maria-Restituta-Platz 1 6. Stock, Zimmer 6.09, “Info-Point” Montag bis Freitag, 8-13 Uhr, Telefonische Auskünfte unter +43 1 4000-74860 Alle wichtigen Informationen für altersgerechte Umbauten unter: https://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbaufoerderung/wohnungsverbesserung/umbau-altersgerecht.html

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2024 um 20:47 Uhr aktualisiert