Bald vorbei: Provisorische AT&S-Parkplätze werden abgebaut

Die Parkplätze, die vorübergehend für den Bau eines großen Parkhauses der Firma AT&S in Leoben eingerichtet wurden, werden nun wieder zurückgebaut.

Veröffentlicht am 3. November 2024, 20:23 / ©AT&S

Bis 2025 wird ein Parkhaus am AT&S-Standort in Leoben Hinterberg fertiggestellt. Für die Bauarbeiten wurden vorübergehend zusätzliche Parkplätze geschaffen. Diese Flächen für die Interims-Parkplätze wurden gegenüber des Hornbach-Marktes gepachtet. Das Unternehmen hat zugesichert, die Parkplätze nach Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 2025 rückzubauen und die Flächen wieder zu begrünen. Darüber haben wir bereits berichtet: Riesen-Parkhaus mit knapp 1.000 Plätzen wird in Leoben gebaut.

Parkplätze werden wieder rückgebaut

Nun gibt es gute Nachrichten: Die SPÖ Leoben teilte gestern einen Beitrag auf Facebook mit der Botschaft: „Die Natur kehrt am Prettachfeld zurück!“ Die vorübergehenden Parkplätze werden nun doch frühzeitig entfernt.