1,8 Millionen: Österreicher wird auf einen Schlag zum Millionär

Vergangenen Mittwoch gab es keinen Gewinner mit „sechs Richtigen“, was den Erfolg eines Lotto-Spielers am Sonntag, 3. November 2024, umso bemerkenswerter macht. Wie „Heute.at“ berichtet, soll es sich bei dem Gewinner um einen Kärntner handeln. Der Glückspilz entschied sich dafür, den Lottoschein per Quicktipp ausfüllen zu lassen – und traf damit voll ins Schwarze.

Zwei Gewinner beim Joker

Auch beim Joker gab es zwei glückliche Gewinner, die jeweils 110.404,30 Euro kassierten. Zusätzlich durften sich zwölf weitere Spieler über jeweils 10.000 Euro freuen. Der LottoPlus-Jackpot blieb hingegen unangetastet, weshalb die Gewinnsumme auf die Gewinner der nächstniedrigeren Gewinnklasse verteilt wurde. So erhalten insgesamt 59 Spieler mit fünf Richtigen jeweils 5.486 Euro.