„Hitler kein Zufall“: Das sagt Karin Kneissl über Österreich

Die ehemalige Außenministerin Karin Kneissl hat mit einer kontroversen Theorie zur Herkunft Adolf Hitlers für Aufregung gesorgt. In einem Interview auf einem russlandfreundlichen YouTube-Kanal erklärte sie, es sei kein Zufall, dass Hitler aus Österreich stammte. Ihre Sichtweise zeichnet ein düsteres Bild von ihrer Heimat, die sie mit Eigenschaften wie Neid und Kleingeistigkeit assoziiert, was in sozialen Netzwerken auf heftige Reaktionen stieß.

Kritik an den eigenen Landsleuten

Kneissls Abrechnung mit Österreich und den Österreichern selbst hat für Empörung gesorgt. Kritiker machten deutlich, dass sie sich mit ihren Aussagen nicht nur selbst diskreditiere, sondern auch die Menschen, die sie einst vertrat. Es wurde angemerkt, dass ihre früheren politischen Ämter sie nicht von der Verantwortung entheben, die sie nun mit ihren provokanten Äußerungen in Frage stelle.

Befürworter und Feinde

Obwohl Kneissls Aussagen für Aufregung sorgten, gibt es auch Unterstützer, die ihre Sichtweise teilen. Einige Nutzer bezeichnen den „gemeinen Österreicher“ als eine „niedere Kreatur“ und betonen, dass die Kritik an der angeblichen Kleingeistigkeit der Gesellschaft gerechtfertigt sei. Diese Spaltung in der öffentlichen Meinung verdeutlicht die tiefen Gräben, die Kneissls Äußerungen hervorrufen.

Russland als ihre neue Heimat

Kneissl lebt mittlerweile in St. Petersburg und zeigt offen ihre Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Sie vertritt die Auffassung, dass Russland ein freies Land sei, in dem kein Platz für totalitäres Denken existiere. Ihre Thesen über Österreich im Vergleich zu Russland geben Einblick in ihre umstrittenen Ansichten über verschiedene Kulturen und deren Denkmuster.

