Woche startet frostig, aber sonnig: Temperaturen bis zu 14 Grad

Am Montag, dem 4. November, bringt Hochdruckeinfluss tagsüber viel Sonnenschein. In den frühen Morgenstunden und am Vormittag werden nur einige lokale Bodennebel vorhanden sein, danach zeigt sich der Himmel wolkenlos. „Der Morgen wird in vielen Regionen von leichtem Frost geprägt sein, während die Temperaturen tagsüber zwischen 11 und 14 Grad liegen werden“, weiß die GeoSphere Austria.