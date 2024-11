Kärnten an der Spitze: Höchstes Wirtschaftswachstum in Österreich

Im Beobachtungszeitraum 2019 bis 2022 weist Kärnten mit 6,6 Prozent das höchste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer auf. 2022 betrug das Wirtschaftswachstum 6,7 Prozent und lag damit um 1,9 Prozentpunkte über dem Österreichschnitt. Diese Zahlen und Fakten stammen, wie unzählige weitere, aus der 69. Auflage des Statistischen Handbuchs des Landes Kärnten von Landeshauptmann Peter Kaiser und Thomas Graf, dem Leiter der Landesstelle für Statistik, im Spiegelsaal den Journalisten präsentiert wurde.

„Stück politische Landesgeschichte“

Für Kaiser ist das Statistische Handbuch ein unverzichtbares Werkzeug. „Auf 360 Seiten werden alle Lebensbereiche der Kärntnerinnen und Kärntner dargestellt. Diese Daten und Fakten fließen in die politische Entscheidungsfindung ein, dienen als Korrektiv und ermöglichen es, Vorurteile zu entkräften. Das Statistische Jahrbuch ist somit ein Stück politische Landesgeschichte“, betonte Kaiser. Das Handbuch selbst sei zudem ein Beispiel für intelligentes Sparen, wie es sich die Landesregierung zum Programm gemacht hat. So konnten die Kosten für die gesamte Auflage auch durch digitale Neuerungen in der Erarbeitung von 27.000 Euro um 16.000 Euro auf 11.000 Euro, der Großteil davon für den Druck, gesenkt werden.

Positive Entwicklungen in Kärnten

Zur Veranschaulichung des wichtigen Inhalts präsentierte der Landeshauptmann einige Zahlen aus der 69. Ausgabe des jährlich erscheinenden Druckwerks: Die aktuellen Bevölkerungszahlen belegen, dass Kärnten – im Gegensatz zu vielen Prognosen – seit 2013 durchgehend ein leichtes Bevölkerungswachstum aufweist. Mit Stichtag 1. Jänner 2024 leben 569.744 Personen in Kärnten. Erfreulich sind auch die Zahlen im Bildungsbereich und für den Arbeitsmarkt: Im Schuljahr 2023/24 wurden in 219 Volkschulen 21.111 Kindern unterrichtet, das ist die höchste Zahl in den vergangenen zehn Jahren. Im Jahr 2023 waren durchschnittlich 223.072 Personen in einem Beschäftigungsverhältnis, was gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von 0,6 Prozent entspricht.

Kärntens Verkehrswende

Mit einem anschaulichen Beispiel verdeutlichte Kaiser, wie statistische Zahlen und Fakten in politische Entscheidungen einwirken. „Aktuell sind 374.044 Personenkraftwagen in Kärnten registriert. Damit entfallen auf jeweils drei Personen zwei Autos. Um dies nachhaltig zu ändern, muss der öffentliche Personennahverkehr attraktiviert werden und dazu haben wir uns als Nachhaltigkeitskoalition entschlossen“, führte Kaiser aus.

Niedrigste Geburtenrate seit 1961

Thomas Graf ging auf die Entstehung des Statistischen Handbuchs ein und veranschaulichte anhand ausgewählter Tabellen und Grafiken, wie aus den erhobenen Daten und Fakten Rückschlüsse auf die Entwicklung des Landes gezogen werden. „Aktuell haben wir in Kärnten die niedrigste Geburtenrate seit 1961. Es werden je 1.000 Einwohner 7,4 Kinder geboren. Dies lässt sich nicht nur auf die gesunkene Kinderzahl von Frauen zurückführen, sondern auch auf die demographische Entwicklung der Alterspyramide, die belegt, dass die Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alten seit 2013 um rund 7 Prozent gesunken ist“, erörterte Graf.

Steigerung bei Nationalrats- und Landtagswahlen in Kärnten

Wie sich ändernde rechtliche Rahmenbedingungen auf die statischen Zahlen auswirken, belegte Graf anhand der Wahlbeteiligung, die seit 1945 durchgehend erhoben wird. „Über den gesamten Beobachtungszeitraum gesehen, sinkt die Wahlbeteiligung. Seit 2020 ist in Kärnten eine Steigerung bei Nationalrats- und Landtagswahlen zu beobachten“, führte Graf aus und gab zu bedenken, dass geänderte rechtliche Rahmenbedingungen, wie der Wegfall der Wahlpflicht bei Bundeswahlen oder die Absenkung des Wahlalters, im gesamten Beobachtungszeitraum nicht berücksichtigt sind.