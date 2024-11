Sonniger Wochenstart: Nebelfelder weichen Sonnenschein in ganz Österreich

Veröffentlicht am 3. November 2024, 21:53 / ©Gerald Heumann

Am Montagmorgen startet Österreich mit einem Mix aus Nebel und Hochnebel, besonders in den typischen Regionen wie dem Rheintal, dem Innviertel und entlang der Donau. Auch der Süden bleibt zunächst unter einer nebligen Decke verborgen. Doch bereits im Laufe des Vormittags beginnen sich die Nebelfelder aufzulösen und schaffen Platz für sonnige Abschnitte, wie GeoSphere Austria berichtet.

Sonne dominiert in den meisten Regionen

Sobald der Nebel verschwunden ist, übernimmt die Sonne vielerorts das Zepter. Der Himmel zeigt sich meist klar, mit nur wenigen Wolken, die das schöne Wetter kaum beeinträchtigen. Die Temperaturen beginnen am Morgen eher frostig bei minus 4 bis plus 4 Grad. Im Tagesverlauf steigen die Werte aber spürbar an und erreichen Höchsttemperaturen zwischen 9 und 16 Grad. Die wärmsten Regionen sind im Westen zu finden, wo das Thermometer örtlich die 16-Grad-Marke erreichen kann. Der Wind bleibt schwach, sodass sich die milden Temperaturen besonders angenehm anfühlen.