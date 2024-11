Strahlender Himmel: So wird das Wetter am Montag in Wien

Strahlender Herbsttag: Nur an der Donau hält sich morgens leichter Nebel.

Veröffentlicht am 3. November 2024, 22:03 / ©WienTourismus/Peter Rigaud

Der Wochenstart beginnt in vielen Regionen Österreichs mit idealem Herbstwetter: Laut GeoSphere Austria zeigt sich der Himmel fast überall klar und strahlend blau. Lediglich in Donaunähe kann sich am frühen Morgen Nebel bilden, der aber rasch verschwindet und sonnigen Bedingungen Platz macht.

Milder Dienstag mit schwachem Wind

Im Verlauf des Tages bleibt das Wetter stabil, und ein sanfter Nordwestwind sorgt für angenehme Frische. Die morgendlichen Temperaturen variieren je nach Region und Stadtlage zwischen minus 2 und plus 3 Grad. Tagsüber steigen die Werte angenehm an und die Höchsttemperaturen erreichen in vielen Regionen um die 11 Grad.