Rettungshubschrauber rückte aus: Mann stürzt mit E-Bike talabwärts

Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Veröffentlicht am 4. November 2024, 06:10 / ©Thomas Kaiser

Am 3. November 2024, um 20.30 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Österreicher in Obsteig mit seinem E-Bike vom Lehnberghaus Richtung Gasthaus Arzkasten talwärts, wobei er ca. 250 Meter vor dem Gasthaus aus unbekannter Ursache stürzte und sich unbestimmten Grades verletzte. Er wurde von der Bergrettung Mieming geborgen und vom Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2024 um 06:40 Uhr aktualisiert