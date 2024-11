Wegen sinkenden Zahlen: Asyleinrichtung in Kindberg wird geschlossen

Noch im Herbst 2022 gab es 27 solcher Einrichtungen, von denen mittlerweile über 60 Prozent geschlossen wurden. In den letzten zwölf Monaten verzeichnete Österreich einen Rückgang bei den Asylanträgen von ebenfalls 60 Prozent.

Nutzung des ehemaligen Pflegeheims

Das Gebäude in Kindberg, ursprünglich ein Pflegeheim, war von einem Immobilienunternehmen gekauft und nach entsprechenden Umbauten im Februar 2023 als Asyleinrichtung in Betrieb genommen worden. Hier wurden insbesondere Familien und Menschen mit besonderen Betreuungsbedarfen untergebracht. Die maximale Belegung von 250 Personen wurde allerdings nur für kurze Zeit erreicht; seit April 2023 befanden sich durchschnittlich nur 50 bis 60 Menschen in der Unterkunft.

Schließung Mitte November

Die Schließung der Einrichtung in Kindberg ist für Mitte November vorgesehen. Danach bleibt in der Steiermark nur noch die Bundesbetreuungseinrichtung in Graz-Andritz aktiv. Steiermarks Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und sein Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) begrüßen die Schließung in Kindberg und fordern, auch die letzte verbleibende Asyleinrichtung in Graz bei weiter sinkenden Asylzahlen aufzugeben.