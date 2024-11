Hochzeitsmesse lockt künftige Brautpaare nach Graz

Die Grazer Seifenfabrik wird am Wochenende wieder zum Treffpunkt für Heiratswillige.

Am Wochenende

Die Grazer Seifenfabrik wird am Wochenende wieder zum Treffpunkt für Heiratswillige.

Veröffentlicht am 4. November 2024, 06:33 / ©Pixabay / Jenny Kopp

Unter dem Motto „Verliebt, verlobt, verheiratet“ finden künftige Brautpaare am 9. und 10. November 2024 in der Grazer Seifenfabrik alles, was ihr Herz begehrt: Vor Ort sein werden Anbieter aus den Bereichen Mode, Schmuck, Fotografie, Video, Floristik und Deko, Geschenke und Drucksorten, Catering, Locations sowie Bands und DJs! Organisiert wird die größte Hochzeitsmesse Südösterreichs von K&K Eventmanagement. Willkommen sind natürlich auch jene, die Inspiration für andere Anlässe suchen, wie Taufen, die Erstkommunion oder ein Jubiläum.