KAC-Damen zeigen Kampfgeist: Erster Schritt in die richtige Richtung

Im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen wurde der KAC Floorball Damen diesmal nicht von Anfang an überrollt – zwar hatten die FBC Dragons Damen von Anfang an deutliche Überhand bei den Torschüssen, viel Zählbares kam dabei jedoch nicht heraus.

KAC Damen konnten sich aufraffen

Das 0:1 für die Dragons wurde durch einen schönen Querpass eingeleitet, welcher dann zum Torerfolg führte. Anders als in den ersten beiden Spielen konnten sich unsere Damen jedoch aufraffen und spielten extrem konzentriert weiter und es kam auf beiden Seiten zu guten Torchancen. Mit dem Ergebnis von 0:1 ging es in die Drittelpause.

Kein Torerfolg im zweiten Drittel

Im zweiten Drittel ging es relativ schnell hin und her, trotz zahlreicher hochkarätiger Torchancen auf beiden Seiten kam keine Mannschaft zum Torerfolg. Auch in diesem Drittel hatten die Dragons wieder die Überzahl an Torschüssen. So ging das Spiel – wie das erste Drittel geendet hat, auch in die zweite Drittelpause – mit dem Stand von 0:1 für die Dragons.

Spiel endete mit 1:3

Im letzten Spielabschnitt wurde das Spiel von Seiten der KAC Damen etwas offensiver ausgelegt und sie hatten erstmal in der Saison die Überhand an Torschüssen und Torchancen. Leider erzielten die Dragons nach circa vier Minuten im Schlussabschnitt im Powerplay das 0:2 und sechs Minuten später das 0:3. Erst in der 52. Spielminute gelang den KAC Damen der Anschlusstreffer zum 1:3. Danach wurde von den Klagenfurterinnen noch einmal alles nach vorne geschmissen und es wurde versucht, den Ausgleich zu erzielen. Trotz etlicher schöner Torchancen konnte die Schlussfrau der Gegnerinnen leider nicht überwunden werden.

Gegen Linz will man siegen

Das war das erste Spiel in der Saison, bei dem der KAC Floorball Damen mit den Gegnerinnne auf Augenhöhe gespielt hat. Man hat gemerkt, dass die Anpassungen im Training zum Erfolg geführt haben. Sie müssen sich jedoch für die nächsten Spiele noch weiter steigern. Es wird gehofft, dass es am 16. November 2024 im Heimspiel gegen Linz/Rum zum ersten Sieg der Saison reicht.