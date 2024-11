Wandertour endet tödlich: 56-Jähriger stürzt 30 Meter in die Tiefe

Ein 56-jähriger Oberösterreicher befand sich am 3. November 2024, um ca. 13 Uhr, mit vier Freunden auf einer Bergtour in Abtenau. Beim Abstieg von der Tagweide in Richtung First, in einer Höhe von ca. 1800 Metern, (im Bereich des Tennengebirges) ging der 56-Jährige als letzter der Gruppe. Er dürfte vermutlich über seine Wanderstöcke gestolpert und in weiterer Folge ca. 30 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände, abgestürzt sein. Ein Begleiter bemerkte den Unfall und stieg sofort zum Verunglückten ab, um Erste Hilfe zu leisten. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des verunglückten Bergsteigers feststellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2024 um 07:02 Uhr aktualisiert