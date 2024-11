Inga Gehricke: Wer ist das Mädchen auf Österreichs Supermarkt Smoothies?

Die Familien der Vermissten Inga Gehricke und Lars Mittank wollen die Fälle wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Sie nutzen in Österreich die Flaschen des Smoothie-Herstellers true fruits als Vermisstenanzeige.

Die Familien der Vermissten Inga Gehricke und Lars Mittank wollen die Fälle wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Sie nutzen in Österreich die Flaschen des Smoothie-Herstellers true fruits als Vermisstenanzeige.

Mit Hilfe des Smoothie-Herstellers true fruits wollen die Familien die Suche nach den Vermissten in Erinnerung rufen. Gesucht wird auch in Österreich. Ab Montag, 4. November 2024 werden alle sechs 750ml-Sorten für mehrere Wochen mit den Vermisstenanzeigen von Lars Mittank und Inga Gehricke verkauft.

Flaschen mit aufgedruckten Vermissten-Fotos

Die Flaschen von true fruits sind im November 2024 in den Supermärkten wie Interspar, Spar, Bild, Merkur, Adeg in ganz Österreich zu finden. Die Familien erhoffen sich vor allem Eines: Neue Hinweise zu ihren vermissten Kindern, die mit jeweils 50.000 Euro belohnt werden. True fruits selbst hat die Prämie erhöht.

Inga Gehricke: Cold Case-Einheit ermittelt aktuell

Inga Gehricke wird seit neun Jahren und Lars Mittank seit zehn Jahren vermisst. Im Falle der damals 5-jährigen Inga ermittelt seit 2023 eine Cold Case Gruppe und bei Lars Mittank wurden Privatermittler eingeschalten. Aber in beiden Fällen fehlt eine heiße Spur. Eine quälende Achterbahnfahrt der Gefühle für ihre Familien.

„Das Schlimmste für die Familien ist, dass Lars und Inga in Vergessenheit geraten“

In letzter Zeit wurde wenig über die beiden berichtet. „Das Schlimmste für die Familien ist, dass Lars und Inga in Vergessenheit geraten“, so Rechtsanwältin Petra Küllmei, die als Opferanwältin Ingas Mutter zur Seite steht. Um die Fälle wieder in die Öffentlichkeit zu bringen starten die Familien eine ungewöhnliche Suchaktion in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Sie lassen die Vermisstenanzeigen ihrer Kinder auf die Flaschen des deutschen Smoothie-Herstellers true fruits drucken, die nun in Österreichs Supermärkte zu finden sind.

Ich fühle, dass mein Kind noch lebt. Victoria Gehricke, Mutter

Inga Gehricke wird via Aging-Foto gesucht

„Meiner damals fünfjährigen Tochter Inga ist unermessliches Leid und schwerwiegendes Unrecht widerfahren. Ich weiß nicht, ob Inga noch am Leben ist, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt gefühlt, dass sie es nicht mehr ist. Mein eigenes Leben verbringe ich seither in quälender Ungewissheit“, erklärt Mutter Victoria Gehricke traurig. Von Inga wurde ein neues Aging-Foto auf die Fruchtflaschen gedruckt. Sie wäre jetzt nämlich 15 Jahre alt. Um es zu erstellen, hatten sich Experten des Landeskriminalamts (LKA) von den Angehörigen Familienfotos zur Verfügung stellen lassen. Aktuell geht die Polizei neuen Hinweisen nach, die von einer privaten Gruppierung entdeckt wurden. Aber eines vorweg: Es seien jedenfalls keine markanten Knochen wie Schädel oder Becken gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Hoffnung bei der Smoothie-Aktion ist, dass Menschen erreicht werden, die noch nie von diesen Fällen gehört haben und Hinweise geben, die zur Lösung des Falls beitragen“, heißt es seitens des Smoothie-Produzenten. „Ich hab gesehen, dass in den USA damals auf Milchtüten nach Vermissten gesucht wurde und ich wollte das unbedingt auch für Lars machen. Ich bin froh, dass wir so eine Aktion jetzt auf Smoothie-Flaschen starten. Ich brauche diese Aufmerksamkeit, um weiter nach meinem Sohn zu suchen. Nach 10 Jahren flaut die Suche nämlich leider ab“, erzählt Mama Sandra Mittank.

©zVg Die Familien machen sich viel Hoffnung, ©zVg Hinweise zu Inga Gehricke zu bekommen.

Fotos auf Smoothies: Erste Vermisstensuche dieser Art

Ingas Mutter Victoria Gehricke sagt: „Wir sind die ersten in Deutschland, die so etwas machen, also ein Produkt aus dem Supermarkt nutzen, um nach einem Kind zu suchen. Für mich ist das eine Chance, dass meine Familie und ich neue Hinweise zu Inga erhalten. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass mein Kind gefunden wird.“ Die Familien machen sich viel Hoffnung, weil es immer wieder Fälle gibt, die noch Jahre später durch entscheidende, bisher nicht bekannte Hinweise und Zeugenaussagen geklärt werden können.

Hast du die Vermisstenfotos auf den Smoothie-Flaschen gesehen? Ja, ich habe die Fotos gesehen. Nein, ich kaufe keine Smoothies. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

5-Jährige Inga Gehricke verschwindet bei Feier

Inga Gehricke verschwindet im Alter von 5 Jahren am 2. Mai 2015 gegen 18.45 Uhr in Wilhelmshof, einem Ortsteil von Stendal in Sachsen-Anhalt. Sie ist dort mit ihrer Familie und Freunden im Diakoniewerk Wilhelmshof e.V. zu Gast. Während die Familien das Abendessen vorbereiten, verschwindet das kleine Mädchen Inga plötzlich spurlos, als sie zuvor seelenruhig in der Nähe des Waldes spielte. Die Polizei glaubt ganz am Anfang, dass sie in den Wald gelaufen sei. Noch am Abend beginnt die Suche. Später sagen Zeugen aber aus, dass sie Inga zuletzt sahen, als sie zu Wohnhäusern hinlief. Immer wieder durchkämmten Beamte das Waldstück und eine Entführung wurde nie ausgeschlossen. Insgesamt 2000 Hinweise langten bisher ein – ohne Erfolg.

©zVg Lars Mittank flüchtete mit 28 Jahren panisch. ©zVg Was war ihm damals passiert?

Mysteriös: Lars Mittank flüchtet panisch vom Flughafen

Lars Joachim Mittank verschwindet im Alter von 28 Jahren am 8. Juli 2014 gegen 10.10 Uhr am Flughafen Varna in Bulgarien. Das ist auch sein letzter bekannter Aufenthaltsort. Zusammen mit seinen Freunden reist der junge Mann am 30. Juni 2014 nach Bulgarien. Das Ziel der Freundesgruppe: Der Goldstrand. Am 6. Juli 2014 kommt es in der Nacht zum Streit mit zwei Männern. Dabei wird er von einem Schlag aufs linke Ohr getroffen. Er erleidet Ohrenschmerzen und einen Hörverlust. Am Montag danach sucht Lars einen Arzt auf, der ihm aber lediglich Antibiotika verschreibt, ihm Flugverbot erteilt und ihm eine Einweisung ins Krankenhaus gibt. Er wird jedoch nicht im Krankenhaus aufgenommen.

„Manchmal sitze ich vor dieser Seite und weine einfach nur, weil alles so weh tut!“

Alle seine Freunde fliegen wie geplant abends zurück. Nach kurzer Übernachtung in einem Hotel fährt Lars zum Flughafen und sucht hier einen Arzt auf. Den Behandlungsraum verlässt er nach 41 Minuten sehr plötzlich ohne erkennbaren Grund und Aufzeichnungen der Kameras zeigen später: Er rennt panisch vom Flughafengelände weg. Das Schockierende: Er lässt Reisetasche, Handy und Ausweis einfach zurück und der vorher regelmäßige Kontakt zu seiner Mutter bricht plötzlich ab. Seit dem Zeitpunkt ist Lars Mittrank verschwunden und der Fall birgt viele Fragen, denn er tritt seine gebuchte Flugverbindung und die alternative Busverbindung nach Deutschland niemals an. Das Schicksal von Lars Mittank ist bis heute ungeklärt. Seine Familie poste kürzlich auf Facebook: „Manchmal sitze ich vor dieser (Facebook) Seite und weine einfach nur, weil alles so weh tut.“ Beide Vermissten werden nun über truefruits gesucht, „denn Aufgeben ist keine Option“, so die Familie von Lars auf Social Media.

Hinweise zu Vermissten erbeten: Mehr zu den Hinweisen und zur Belohnung finden Sie hier: https://truefruits-sucht.com/#hin- weis-geben.

Vermisstensuche auf Smoothies: Inga Gehricke und Lars Mittank Wer sind die Vermissten auf den Smoothieflaschen? Lars Mittank war damals 28 Jahre, als er verschwand und Inga Gehricke erst 5 Jahre alt. Die Familien der Vermissten wollen die Fälle wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und erhoffen sich neue Hinweise. Inga Gehricke: Wer ist das Mädchen Inga? Inga Gehricke verschwindet im Alter von 5 Jahren am 2. Mai 2015 gegen 18.45 Uhr in Wilhelmshof, einem Ortsteil von Stendal in Sachsen-Anhalt in Deutschland. Sie ist dort mit ihrer Familie und Freunden im Dia- koniewerk Wilhelmshof e.V. zu Besuch. Während die Familien das Abendessen vorbereiten, verschwindet Inga spurlos. Eine Entführung wurde nie ausgeschlossen. Was ist Lars Mittank passiert? Lars Mittank verschwindet im Alter von 28 Jahren am 8. Juli 2014 gegen 10.10 Uhr am Flughafen Varna in Bulgarien spurlos. Mysteriös: Davor flüchtet er panisch vom Flughafen. Bis heute gibt es keine Hinweise auf seinen Verbleib. Warum gibt es Fotos auf Smoothies? Die Flaschen mit den aufgedruckten Fotos werden in den Supermärkten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz zu sehen sein. Die Familien erhoffen sich mit der Aktion neue, lösungsbringende Hinweise. Entscheidende Hinweise werden mit jeweils 50.000 Euro belohnt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2024 um 07:20 Uhr aktualisiert