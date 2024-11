Wiener rettet mit wichtiger Spende ein Leben: „Wäre so einfach…“

Eigentlich hatte dieser Mann aus Mitteleuropa nur noch eine Chance auf ein Weiterleben und das war eine Stammzellenspende. Genau das wiederum konnte ihm der 39-jährige Wiener Simon geben. „Im Jahr 2021 habe ich mich aus privaten Gründen typisieren lassen – nicht ahnend, dass ich schon bald ein Leben retten könnte“, erklärt er nun gegenüber des Vereins „Geben für Leben“.

Was ist „Geben für Leben“? „Geben für Leben ist ein gemeinnütziger Verein in Vorarlberg mit der Mission, lebensrettende Stammzellspender für an Leukämie erkrankte Menschen zu finden“, heißt es dazu auf der Website des Vereins selbst. Der Verein hat die erste private Stammzell- und Knochenmarkspenderdatei Österreichs gegründet.

„Für mich war es keine Frage, darüber zu schlafen“

Als der Anruf dann tatsächlich kam und ihm bescheinigt wurde, dass er als passender Stammzellspender in Frage komme, hätte er nicht eine Sekunde überlegen müssen, so der Wiener. „Ich wollte sofort spenden. Für mich war es keine Frage, darüber zu schlafen oder es mir nochmal zu überlegen. Es war für mich von Anfang an klar, dass ich das mache.“ Sowohl von „Geben für Leben“ als auch vom AKH Wien fühlte er sich „bestens aufgehoben“. „Ich hatte weder Probleme noch Schmerzen während der Spritzenkur zur Vorbereitung. Auch die eigene Stammzellspende verlief reibungslos. In nur drei Stunden war alles erledigt – völlig schmerzfrei und unkompliziert“, erinnert sich Simon.

„Das ist einfach widersinnig…“

Doch er spricht auch einen Negativpunkt an. Selbst würde er nämlich jederzeit wieder spenden, es sei jedoch nur für denselben Patienten möglich. Eine zweite Spende an eine weitere Person dürfe er also nicht machen. „Angesichts der Tatsache, dass nur 3,2 Prozent der Bevölkerung als Stammzellspender registriert sind und man nicht mehrmals spenden darf, ist das einfach widersinnig“, so der 39-Jährige.

So kannst auch du zum Lebensretter werden

Die Erfahrung ganz allgemein zeige ihm jedoch, wie wichtig es sei, die Spendenbereitschaft zu erhöhen und den rechtlichen Rahmen zu erweitern. „Leben zu retten wäre so einfach“, weiß der Wiener abschließend. Hast du dich nun noch nicht typisieren lassen, geht das ganz einfach. Einerseits veranstaltet „Geben für Leben“ regelmäßig überall in Österreich Typisierungsaktionen, andererseits kann man sich ein solches Set auch ganz einfach nach Hause holen – hier mehr dazu. Lässt man sich typisieren, kommt man als Spender für viele Menschen auf der gesamten Welt in Frage. Eine von ihnen ist die zweijährige Pia: Pia (2) war auf einmal im Spital: „Mama und Papa haben viel geweint“.