Eurofighter donnern wieder über Österreich: Training startet heute

Wie berichtet, trainieren die Eurofighter-Piloten des Bundesheeres zwischen dem heutigen 4. November und bis zum 15. November 2024 wieder Abfangmanöver im Überschallbereich. Geflogen wird beinahe über dem gesamten Bundesgebiet. „Dieses Training ist für unsere Luftstreitkräfte unverzichtbar. Der schreckliche Krieg in der Ukraine hat uns mit Nachdruck vor Augen geführt, wie wichtig ein verlässlicher Schutz aus der Luft für einen souveränen Staat ist. Das muss laufend geübt werden und dies auch im Überschallbereich“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Mehr dazu unter: Tagelang: Über Österreich knallt es bald wieder.

Österreichweit: Bei Trainings kommt es zu lautem Überschallknall

Die Fluggebiete werden in Zusammenarbeit mit der zivilen Flugsicherung festgelegt. Klar ist jedoch: „Die Überschallgeschwindigkeit beginnt bei zirka 1.200 km/h. Nähert sich ein Eurofighter dieser Geschwindigkeit, kommt es zu Stoßwellen am Flugzeug. Diese Stoßwellen können am Boden als lauter Überschallknall wahrgenommen werden“, heißt es seitens des Bundesheeres. Um den Geräuschpegel möglichst gering zu halten, wird daher in großen Höhen geflogen.