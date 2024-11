Wernberger Krampusgruppe wagt sich an eigenen Umzug

Am 8. Dezember 2024 findet der 1. Krampuslauf der "Red Devils Wernberg" statt.

Gegründet wurden die „Red Devils Wernberg“ im Jahr 2015 von Marco Kaufmann und seiner Frau Katharina. Seitdem hat es sich die Krampusgruppe auf die Fahne geschrieben, vor allem eines zu sein, nämlich kinderfreundlich. „Sie sollen mit dem Brauchtum aufwachsen dürfen, ohne Angst vor uns zu haben“, betont Kaufmann. „Unsere ‚Aufpasserin‘ hat deshalb immer etwas Süßes für sie dabei“, grinst er im Gespräch mit 5 Minuten. Auch Fotos können mit den schaurigen Gestalten gemacht werden.

Krampuslauf in Wernberg

Bisher wurden jedoch lediglich Hausbesuche mit dem Nikolaus am 5. und 6. Dezember angeboten. Heuer soll nun erstmals auch ein eigener Krampuslauf auf die Beine gestellt werden. Dieser beginnt am 8. Dezember 2024, um 16 Uhr, in der Wernbergstraße auf Höhe des EUROSPAR-Marktes. „Zuerst kommt der Nikolaus, dann die Krampusse“, erklärt Kaufmann, der sich herzlich bei allen Sponsoren bedanken möchte, die den Lauf ermöglicht haben.