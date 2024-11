Grazer Christbaum steht: 29-Meter-Fichte thront jetzt vor dem Rathaus

Der traditionelle Weihnachtsbaum steht seit Montagmorgen am Hauptplatz in Graz.

Der traditionelle Weihnachtsbaum steht seit Montagmorgen am Hauptplatz in Graz.

Der diesjährige Grazer Weihnachtsbaum wurde bereits in der Vorwoche aus der Spendergemeinde Altaussee abgeholt und am heutigen 4. Novembers 2024 am Hauptplatz aufgestellt. „Bis der Baum in seiner vollen Pracht entzückt, dauert es allerdings noch einige Tage“, heißt es seitens der Stadt. Denn für den Transport mussten die Äste eingebunden werden. Jetzt müssen sich diese erst wieder senken und entfalten.

©Stadt Graz/Fischer Beim Aufbau des Weihnachtsbaumes: Stefan Reisinger und Verena Hölzlsauer vom Citymanagement mit dem Forstteam bestehend aus Martin Strobl, Christoph Schweighofer, Manuel Fraß, Hannes Grabner und Stadtförster Peter Bedenk (v.l.).

25.000 LEDs lassen Grazer Baum erstrahlen

Für das Schmücken sind in den nächsten Tagen die Mitarbeiter der Energie Graz zuständig. Rund 25.000 LEDs, 90 Lichterketten und hundert Kugeln werden in liebevollster Handarbeit an der Fichte angebracht. Am 30. November – wenn die Weihnachtsmärkte offen haben und die Straßenbeleuchtung bereits erstrahlt – findet dann die feierliche Übergabe des Christbaums vom Altausseer Bürgermeister Gerald Loitzl an die Stadt Graz statt.