Wechsel im Gailtaler Kiwanis-Club: Waldner übergibt an Obernosterer

In Rahmen der Klubsitzung am 15. Oktober 2024 übergab Heimo Waldner die Vereinsführung an Erhard Obernosterer. Er ist damit der neue Präsident des Kiwanis Clubs Gailtal. An seiner Seite agiert ein gut eingearbeiteter Vorstand rund um Kassier Manuel Prugger und Präsident-Elect Mathias Gucher.

Ziel: Kindern und Jugendlichen in der Region helfen

Obernosterer betont: „Wir haben vor Kurzem den sogenannten Kiwanis-Charity-Fonds ins Leben gerufen, um Betrieben und Privaten die Möglichkeit der jederzeitigen Unterstützung zu bieten. Immer wieder bekommen wir Förderansuchen zu Einzel-/Gruppenunterstützungen. Als Charity-Verein wickeln wir diese rasch und unkompliziert ab. Wir garantieren, dass die finanziellen Mittel absolut zielgerichtet für Kinder und Jugendliche in der Region verwendet werden und stimmen viele Projekte auch mit Schulen und öffentlichen Stellen ab.“