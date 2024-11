Im Einsatz bei Extremwetter: Kärntens Feuerwehrleute gewürdigt

Die Verleihung fand im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt statt. Vor Ort waren Florianis der Freiwilligen Feuerwehren St. Michael ob der Gurk, St. Margarethen ob Töllerberg, Gattersdorf, Kirschentheuer, Ressnig, St. Ruprecht, Mellweg und Völkendorf sowie der Hauptwache Klagenfurt und Mitglieder des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes.

©LPD Kärnten/Wajand | Überreichung der Katastropheneinsatzmedaillen an die Kameraden der FF St. Ruprecht in Klagenfurt. ©LPD Kärnten/Wajand | Überreichung der Katastropheneinsatzmedaillen an die Kameraden der FF Völkendorf in Villach. ©LPD Kärnten/Wajand | Überreichung der Katastropheneinsatzmedaillen an die Kameraden der FF St. Margarethen ob Töllerberg.

„Ihr helft immer wieder“

In Summe überreichte Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) 25 Mal die KAT-Einsatzmedaille in Silber, und 50 Mal jene in Bronze. In seiner Rede verwies er auf die zahlreichen Katastrophenereignisse der letzten Jahre: „Wir erleben leider immer wieder auch am eigenen Leib, was es heißt, von Extremwetterereignissen und Katastrophen betroffen zu sein.“ An die Feuerwehrleute richtet er einen besonderen Dank: „Ihr rückt aus, wenn es notwendig ist, ohne nach dem ‚Warum‘ zu fragen und helft immer wieder. Und das oft trotz eurer eigenen Verpflichtungen. Dieser starke Zusammenhalt, dieses selbstlose Tun, ist es, was ich heute wertschätzen möchte.“