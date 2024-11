Schein-KÃ¤ufer-Alarm in Wien und Graz bei den â€žImmo-Queensâ€œ

Bei den „Immo-Queens“ bahnt sich ein spannender Fall an: Ist ein potenzieller Käufer wirklich an einer Wohnung interessiert – oder ein „Immobilien-Tourist“, der lediglich auf Besichtigungstour geht?

Bei den „Immo-Queens“ bahnt sich ein spannender Fall an: Ist ein potenzieller Käufer wirklich an einer Wohnung interessiert – oder ein „Immobilien-Tourist“, der lediglich auf Besichtigungstour geht? Die erfahrene Maklerin Lisa hat gemeinsam mit Kollegin Petra eine Traumwohnung in Wien für ihren Kunden herausgesucht. Doch während der Besichtigung wächst bei Lisa der Verdacht, dass hier vielleicht mehr Schaulust als echtes Kaufinteresse im Spiel sein könnte.

„Wir haben’s hier mit einem Immobilien-Touristen zu tun“

„Ich habe das Gefühl, wir haben’s hier mit einem Immobilien-Touristen zu tun“, gibt Lisa offen zu. Ihr Kunde wirkt unentschlossen, ja fast so, als wisse er selbst nicht, was er eigentlich sucht. Für die beiden Maklerinnen bedeutet das: Durch geschicktes Fragen mehr über seine tatsächlichen Wünsche und vor allem das verfügbare Budget herausfinden. Petra stellt Lisa in einem Vieraugengespräch die entscheidende Frage, ob der Kunde die Wohnung überhaupt bezahlen kann. „So schaut er zwar nicht aus, als hätt‘ er jetzt so viel, aber das kannst nie sagen,“ kommentiert Lisa diplomatisch. Ob der Kunde die Wohnung ernsthaft in Betracht zieht, bleibt jedoch offen.

„Wir haben ein Problem“

Auch bei Luxus-Queen Olga läuft nicht alles wie geplant. Mitarbeiterin Yunna hat im exklusiven 19. Wiener Gemeindebezirk eine Besichtigung organisiert, nur um dann festzustellen: Der Kunde kommt nicht. Nach einem verärgerten Telefonat mit dem Terminverweigerer wendet sich Yunna an ihre Chefin, die pragmatisch bleibt und stattdessen eine kleine Shopping-Tour vorschlägt. „Wir haben ein Problem,“ fasst Yunna die Lage kurz und knapp zusammen – für Olga hingegen ist es nur ein kleiner Rückschlag im Alltag des Luxus-Immobilienmarkts.

Immobilien-Drama in Graz: Kerstin kämpft um Möbel-Deal

Gleichzeitig ist die Steirer-Immo-Queen Kerstin mit einer kniffligen Situation konfrontiert: Sie soll die möblierte Wohnung eines Freundes verkaufen, stößt jedoch auf eine Käuferin, die das Objekt nur ohne Möbel übernehmen möchte. Die Herausforderung besteht für Kerstin nun darin, im Verhandlungsgespräch eine Lösung zu finden, die sowohl dem Verkäufer als auch der potenziellen Käuferin gerecht wird. Mehr dazu bei „Immo-Queens“ am Montag um 20.15 Uhr auf JOYN & PULS 4.