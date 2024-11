Massencrash auf der Südautobahn (A2) sorgte für Stau vor Wien

Ein Massencrash auf der Südautobahn (A2) vor Wien hat am Montagmorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Mindestens sieben Pkw waren in den Unfall verwickelt, was dazu führte, dass unzählige Pendler auf ihrem Weg in die Hauptstadt Geduld aufbringen mussten. Ob bei dem Unfall Personen verletzt wurden, ist bislang unklar.