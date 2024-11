2.324 Euro: Mieter bekommen zu viel verrechnete Betriebskosten zurück

Veröffentlicht am 4. November 2024, 10:05 / ©Pexels / Mikhail Nilov

Dies geschieht ganz ohne eigene Klage der Betroffenen. Im Schnitt erhalten die Mieter rund 2.300 Euro pro Wohnung zurück. Das Oberlandesgericht Wien und der Oberste Gerichtshof (OGH) gaben der AK in dieser Angelegenheit recht. Auf Anfrage von 5 Minuten befinden sich diese Estrella-Wohnhäuser in Wien, Salzburg und Graz.

Hintergrund des Verfahrens

Der Ausgangspunkt für die rechtlichen Schritte war eine erhebliche Nachzahlung eines Mieters, der seinen Vertrag von der AK überprüfen ließ. Die AK stellte fest, dass einige Klauseln zu Betriebskosten und anderen Punkten rechtswidrig waren. Nach mehreren erfolglosen Gesprächen mit Estrella entschied sich die AK, einen Verbandsprozess einzuleiten, um Rechtssicherheit für die Mieter zu schaffen.

Das ist Voraussetzung Betroffen sind 499 Wohnungsmieter, wenn sie Konsumenten im Sinn des Konsumentenschutzgesetzes sind,

einen Mietvertrag mit der Estrella abgeschlossen haben,

der Mietvertrag dem Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes (MRG) unterliegt.

Informationen für betroffene Mieter

Das Urteil des OGH besagt, dass Estrella bestimmte unzulässige Vertragsklauseln in ihren Mietverträgen nicht mehr verwenden darf. Betroffen sind 499 Mieter, die einen Mietvertrag mit Estrella abgeschlossen haben und unter das Mietrechtsgesetz (MRG) fallen. Die unzulässigen Klauseln wurden in sechs neu errichteten Wohnanlagen sowie in einigen nachträglich umgebauten Dachgeschosswohnungen verwendet. Die Rückzahlungen umfassen die Abrechnungszeiträume von 2020 bis 2023. Die Estrella hat bereits reagiert und wird alle betroffenen Mieterin den kommenden Wochen schriftlich über die Höhe der Rückzahlungen informieren. Die Beträge werden schnell und unkompliziert überwiesen.

Aufruf zur Vertragsüberprüfung für andere Vermieter

Die AK fordert andere Vermieter, die ähnliche oder identische Klauseln verwenden, auf, ihre Mietverträge zu überprüfen und die ungerechtfertigt verrechneten Beträge zurückzuerstatten. So können auch andere Mieter ihr zu viel gezahltes Geld zurückbekommen, ohne selbst rechtliche Schritte einleiten zu müssen. Wer bereits ausgezogen ist, kann sich direkt per E-Mail an [email protected] wenden.