Chaos in Graz: Öffis standen nach Unfall und Defekt still

In der Grazer Innenstadt kam es am Montagmorgen, dem 4. November 2024, zu erheblichen Störungen im öffentlichen Verkehr. Ein technischer Defekt einer Straßenbahn und ein Unfall sorgten dafür, dass kurzfristig keine einzige Straßenbahn in der Herrengasse zu sehen war. Die Holding Graz reagierte schnell und richtete einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Um 9 Uhr konnte der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden.

Unfall im Grazer Frühverkehr führte zu Öffi-Stillstand

Der Vorfall nahm seinen Lauf um 7.52 Uhr, als ein Auto an der Keplerbrücke mit einer Straßenbahn kollidierte. Dies führte dazu, dass zwischen Jakominiplatz und Andritz ein Ersatzverkehr eingerichtet werden musste. Nur kurze Zeit später meldete die Holding Graz einen weiteren Zwischenfall in der Herrengasse, der ebenfalls Ersatzbusse für alle Linien erforderlich machte.