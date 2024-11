Bauärger in der Steiermark: Wird die Baufirma zur Verantwortung gezogen?

Wenn der Traum vom Eigenheim zum Albtraum wird! Matthias S. und seine Verlobte Amina H. haben 2017 für 300.000 Euro eine Eigentumswohnung in Graz gekauft, doch bald nach dem Einzug kamen die bösen Überraschungen. Die Ziegelmassivkonstruktion ist voller Baufehler, was zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und sogar Schimmelbefall führte. „Wir haben den Ernst der Lage deutlich unterschätzt,“ gesteht Matthias.

Trotz mehrmaliger Versuche, mit der Baufirma eine Einigung zu erzielen, wurde nur die Behebung kleinerer Mängel in Angriff genommen. Nun setzen sie ihre Hoffnung auf den EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum, der mit seinem Fachwissen eine realistische Einschätzung der Situation liefern soll. Bei seiner Ankunft stellt er sofort fest, dass die Ursache der Feuchtigkeit eine undichte Terrasse ist. „Die Sicherheit des Paares ist jetzt ernsthaft gefährdet,“ warnt Nussbaum. Wird sich die Baufirma im Staffelfinale von „Pfusch am Bau“ auf ein klärendes Gespräch einlassen?

Matthias S. und seine Verlobte Amina H. haben 2017 für 300.000 Euro eine Eigentumswohnung in Graz gekauft, doch bald nach dem Einzug kamen die bösen Überraschungen.

Parallel dazu gibt es auch in Bruck an der Mur Probleme. Patrick H. lebt seit zwei Jahren in einem Mehrparteienhaus aus den 50er-Jahren, das 2012 generalsaniert wurde. „Von Anfang an hatte ich Probleme mit dem Fußboden,“ berichtet er. In seiner Wohnung sind die Böden so hellhörig, dass seine Lebensgefährtin ohne Gehörschutz nachts nicht schlafen kann.

Um die Ursachen für die knarrenden Böden zu finden, reist Günther Nussbaum mit Akustiker Gustav Luckinger nach Bruck an der Mur. Die Trittschallmessung ergibt ein alarmierendes Ergebnis: mit fast zehn Dezibel über dem erlaubten Grenzwert ist ein normales Leben hier nicht mehr möglich. „Wir müssen den Eigentümern jetzt die Mängelliste präsentieren,“ erklärt Nussbaum. Doch wie werden sie auf diese Nachricht reagieren?

Um die Ursachen für die knarrenden Böden zu finden, reist Günther Nussbaum mit Akustiker Gustav Luckinger nach Bruck an der Mur. Patrick H. im Gespräch mit Günther Nussbaum