Wer geht, wer kommt, wer bleibt: „Domino Day“ in der Kärntner Politik

5 Minuten gibt den Überblick über Gerüchte, Internas und Möglichkeiten. Vor allem das rote Personenkarussell dreht sich heftig. Schön ist so ein Ringlspül …

Bleibt Peter Kaiser Landeshauptmann?

Beginnen wir ganz oben, bei Landeshauptmann und SPÖ-Parteivorsitzenden Peter Kaiser. Wird er bis zur nächsten Landtagswahl 2028 durchdienen? Viele Insider meinen nicht, zu offensichtlich sind zuletzt Kaisers Motivationsprobleme gewesen. Auch die Serie von Wahlniederlagen will nicht abreißen. Doch wer folgt? Auffällig oft zeigt sich Kaiser zuletzt mit Philip Kucher, derzeit noch Klubobmann der Genossen im Parlament in Wien. Das kann mit den Ereignissen und Verhandlungen in Wien zusammenhängen, muss es aber nicht. Okay, Kucher wäre damit eine Möglichkeit.

©Martin Hoffmann Am Foto: Philip Kucher

Oder doch Landesrat Daniel Fellner?

Die logische Nachfolge wäre freilich Landesrat Daniel Fellner, der bei seiner Arbeit durch bodenständigen Hausverstand auffällt. Aber hat Fellner vielleicht zu gute Kontakte zu den Freiheitlichen? Das kann in der SPÖ durchaus hinderlich sein. Aber vielleicht bleibt Kaiser noch Landeshauptmann, gibt aber den Parteivorsitz ab. Alles ist möglich, nix ist fix.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Daniel Fellner

„Domino Day“ in der Politik

Auch in den hinteren Reihen, die politisch ja durchaus vordere Reihen sind, tut sich einiges. Landtagspräsident Reinhart Rohr steht die Pensionierung ins Haus, Landesrätin Beate Prettner wird ebenso im Jahr 2025 abgelöst werden, wie Klubobmann Herwig Seiser angeblich über einen Rückzug aus der Politik spekuliert. Doch alles hängt unmittelbar mit Kaiser zusammen. Sozusagen „Domino Day“. Wenn Kaiser geht, werden wohl auch die anderen Genossen gehen (müssen). Bleibt Kaiser, wird es bei Rohr, Prettner, Seiser und Co. auch verstärkte Tendenzen zum Verbleib geben. Rohr hat das parteiintern bereits kundgetan, „Dann bleibe ich auch“. Was wiederum Klubobmann-Stellvertreter Andreas Scherwitzl nicht entzückte, der gerne Landtagspräsident werden würde. Auch die Bürgermeisterin von Feld am See, Michaela Oberlassnig, ist als nächste auf der Landtagsliste in Warteposition.

Ui, fast jemanden vergessen!

Da wäre noch Landesrätin Sara Schaar, die zwar am Papier existiert, realpolitisch aber eine Leermeldung darstellt und für die Kärntner SPÖ damit ein Problem. Denn eine politisch erfolgreiche Frau aus Oberkärnten müssen die Genossen erst finden und das ist das rote Hauptkriterium für die Nachbesetzung von Schaar.

©LPD Kärnten/Just Am Foto: Sara Schaar

Volkspartei: Steht hier auch ein Wechsel an?

Wer aber glaubt, nur bei den Genossen geht es rund, der irrt. Auch bei der Volkspartei könnte es noch im Frühjahr einen Wechsel in einem Regierungsbüro geben. Warum Frühjahr? Weil von 10. März bis 13. März die Wirtschaftskammerwahl ansteht und Gerüchten zufolge erst danach Landesrat Sebastian Schuschnig ausgetauscht werden wird. Über Schuschnigs Performance ist man bei den Türkisschwarzen dem Vernehmen nach nicht glücklich, auch der Jobwechsel von Schuschnigs Büroleiter Adrian Plessin könnte die Rochade beschleunigen. Plessin wird ja aller Wahrscheinlichkeit nach Albert Kreiner als Landesjurist beerben. Wer Schuschnig folgen könnte? Jedenfalls jemand aus dem Wirtschaftsbund, denn die mächtige Teilorganisation der ÖVP wird sich ein Regierungsamt nicht nehmen lassen. Hier gilt ähnliches wie für die Roten „Alles ist möglich, nix ist fix.“

©Bauer Am Foto: Sebastian Schuschnig

Und die FPÖ?

Da hängt ebenfalls vieles mit der Wiener Koalition zusammen. Schaffen es die Freiheitlichen wider Erwarten doch in eine Koalition, wird Gernot Darmann wohl Minister und im Nationalrat eine Nachfolge fällig. Schön ist so ein Ringlspül, …

©FPÖ Kärnten/Oskar Polak Am Foto: Gernot Darmann

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2024 um 11:53 Uhr aktualisiert