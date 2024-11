Alkolenker ohne Erinnerung: Zwei Kilometer von Unfallort gefunden

Veröffentlicht am 4. November 2024, 10:51 / ©Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

Trotz des heftigen Aufpralls floh der Mann von der Unfallstelle und konnte erst zwei Kilometer entfernt gefunden werden. Bei einem Alkotest wurde ein Wert von 1,6 Promille festgestellt.

Polizeieinsatz

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 20:00 Uhr, als der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte sofort die Polizei. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, fanden sie das beschädigte Auto mit laufendem Motor vor, der Fahrer war jedoch verschwunden.

Fahndung und Konsequenzen

Nach kurzer Fahndung konnten die Beamten den 27-Jährigen zwei Kilometer vom Unfallort entfernt antreffen. Er war unverletzt, konnte sich jedoch nicht an den Unfall erinnern. Der Führerschein wurde ihm vor Ort abgenommen, und er wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Der Sachschaden am Unfallfahrzeug ist erheblich. Um Umweltschäden zu vermeiden, rückte die Ortsfeuerwehr Gortipohl mit zehn Einsatzkräften an, um das ausgetretene Motoröl zu binden.