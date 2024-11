Über 34.000 Steirer und Steirerinnen lagen vergangene Woche flach

In der Steiermark sind in der Kalenderwoche 44 insgesamt 34.403 Krankenstände gemeldet worden, darunter 8.070 grippale Infekte, 27 Fälle von Influenza und 1.455 Covid-19-Infektionen.

In der Steiermark sind in der Kalenderwoche 44 insgesamt 34.403 Krankenstände gemeldet worden, darunter 8.070 grippale Infekte, 27 Fälle von Influenza und 1.455 Covid-19-Infektionen.

In der Steiermark sind in der Kalenderwoche 44 insgesamt 34.403 Krankenstände gemeldet worden, darunter 8.070 grippale Infekte, 27 Fälle von Influenza und 1.455 Covid-19-Infektionen. Die Gesundheitsbehörden raten dringend dazu, sich jetzt gegen die Grippe impfen zu lassen, da der November der ideale Zeitpunkt dafür ist. „Nach der Impfung benötigt das Immunsystem etwa 14 Tage, um einen vollständigen Immunschutz aufzubauen“, erklärt Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse.

„November ist ein guter Zeitpunkt, um sich gegen Grippe impfen zu lassen“

Impfstellen können über die Websites des Bundes und der ÖGK gefunden werden. Zudem informiert die Hotline 1450 über alles rund um die Grippeimpfung. „Der November ist ein guter Zeitpunkt, um sich gegen Grippe impfen zu lassen – noch rechtzeitig vor dem Start der Grippewelle. Empfohlen wird die Grippe-Impfung für alle Menschen ab einem Alter von sechs Monaten, insbesondere aber für Risikogruppen wie etwa Personen ab 60 Jahren, Schwangere und Menschen mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko. Erstmals wird die Grippe-Impfung für alle in Österreich lebenden Menschen kostenlos angeboten. Nutzen Sie die Möglichkeit der kostenlosen Grippe-Impfung. Sie können sich an jene Arztpraxen wenden, die am Impfprogramm teilnehmen. Listen der Impfstellen sind auf den Websites des Bundes und der ÖGK veröffentlicht. Auch die Hotline 1450 informiert, genauso wie die Grippeimpfhotline der ÖGK weiterhilft“, betont Krauter.

