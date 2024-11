RÃ¼ckruf: „Fruchtgummi“-Produkte enthalten Gift, nicht konsumieren!

Was haben diese rückgerufenen Gummibärchen und der Fliegenpilz am Foto gemeinsam? Sie enthalten das selbe Gift.

Sie sehen nett aus, aber die Fruchtgummis enthalten Muscimol, ein Nervengift und Halluzinogen, das eigentlich im Fliegenpilz vorkommt. Derartige Produkte sollten keinesfalls konsumiert werden, warnt die österreichische AGES Anfang November 2024. In anderen Europäischen Staaten ist bereits ein Rückruf erfolgt, für ein Produkt, das es auch in Österreich zum Erwerb gibt.

Muscimol: Ein Nervengift und Halluzinogen

So genannte „Muscimol-Gummies“. Sie sehen aus wie Fruchtgummis, enthalten aber Muscimol, ein Nervengift und Halluzinogen, das natürlicherweise im Fliegenpilz vorkommt, heißt es mehrfach bei Medien in Deutschland und auch in Österreich gibt es diese Produkte einfach zu haben. Diese Fruchtgummis können über Online-Shops, laut 5 Minuten Recherchen auch leicht von Österreich aus, erworben werden. Der Preis liegt bei 6,99 Euro. Ob diese auch in Automaten verfügbar sind, kann schwer gesagt werden. Der Automaten-Markt ist recht unübersichtlich. Die AGES warnt trotzdem davor: „Verkauft werden sie oft als Non-Food-Waren. So können sie als Souvenirs oder Sammlerstücke erstanden werden. Manchmal sind sie auch mit Kennzeichen wie „Nicht zum Verzehr“ versehen.

Diese Produkte enthalten Mengen an Muscimol, die diese Vergiftungserscheinungen auslösen können. Die AGES warnt daher eindringlich vor dem Konsum derartiger Produkte.

Österreich: Gefahr der Fruchtgummis liegt im Aussehen

Da sie aber aussehen wie Fruchtgummis, können sie für eine Personengruppe besonders gefährlich werden: Kinder. Es sind Fälle bekannt, bei denen Jugendliche und Erwachsene nach dem Konsum derartiger Muscimol-Gummies im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Was kann Muscimol verursachen?

Muscimol kann zum Beispiel Halluzinationen wie farbige Scheinbilder verursachen. Man bekommt ein Gefühl der Schwerelosigkeit und Euphorie. Manchmal reagiert man auf Geräusche besonders empfindlich. Wie äußert sich eine Vergiftung? Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle sowie Schwindel und vermehrter Speichelfluss können darauf hindeuten, dass eine Vergiftung vorliegt. Extreme Fälle gehen mit Psychosen oder Kreislaufversagen einher. Bei einer größeren Menge kommt es zu Muskelzuckungen, Verwirrtheit, Bauchschmerzen und Erregungszuständen, die bis zur Bewusstlosigkeit oder Koma führen können.

Europaweiter Produktrückruf gefährlicher Gummibärchen

In Deutschland gibt es einen Rückruf von Produkten, die man auch in Österreich bestellen kann: Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) warnt vor den Gummibärchen. Mehr dazu hier: Eiliger Rückruf von Süßwaren: Artikel beinhaltet Fliegenpilztoxin – Konsum kann tödlich sein. Von der tschechischen Behörde CAFIA (Czech Agriculture and Food Inspection Authority) wurde eine Warnung vor Euphoria Magic Muscimol Gummies Alien und Euphoria Magic Muscimol Gummies Wizard veröffentlicht. Die Packungen mit jeweils 5 x 3 Gramm Gummibärchen enthalten das psychotrope Alkaloid Muscimol des Fliegenpilzes (Amanita muscaria). In Europa erfolgte ein Vertrieb über mehrere Online-Anbieter und Verkaufsautomaten. Die Gummibärchen mit dem Inhaltsstoff Muscimol sind gesundheitsschädlich und insbesondere eine Gefahr für Kinder, da das Produkt mit normalen Süßigkeiten verwechselt werden kann.

Österreich: Salmonellen-Gefahr durch Rucola gebannt

Indes kann auf einer anderen Seite entwarnt werden: Seit Juli 2024 sind in Österreich 19 Personen an einem bestimmten Salmonellen-Stamm (Salmonella Umbilo) erkrankt, drei mussten im Krankenhaus behandelt werden. 5 Minuten berichtete davon: Salmonellen-Ausbruch in Österreich: Davor wird jetzt gewarnt. Betroffen waren Personen in Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Wien. Alle 19 wurden über ihren Konsum von Lebensmitteln befragt, um der Quelle der Infektion auf die Spur zu kommen. Wegen der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit Lebensmittelbehörden in Österreich konnte am 20. September in zwei Rucola-Proben Salmonella Umbilo nachgewiesen werden. Die Vertriebswege wurden ausfindig gemacht und es wurden umgehend Kontrollmaßnahmen beim Hersteller in Italien eingeleitet, um die Ware aus dem Verkehr zu ziehen. Seit Mitte September gibt es in Österreich keine neuen Fälle mehr, der Ausbruch gilt als abgeklärt.

Häufig gestellte Fragen zu Fruchtgummi mit Muscimol: Was ist Muscimol? Ein Nervengift und Halluzinogen, das natürlicherweise im Fliegenpilz vorkommt. Wo läuft aktuell ein Produktrückruf? Von der tschechischen Behörde CAFIA (Czech Agriculture and Food Inspection Authority) wurde eine Warnung vor Euphoria Magic Muscimol Gummies Alien und Euphoria Magic Muscimol Gummies Wizard veröffentlicht. Die Packungen mit jeweils 5 x 3 Gramm Gummibärchen enthalten das psychotrope Alkaloid Muscimol des Fliegenpilzes (Amanita muscaria). In Deutschland erfolgte ein Vertrieb über mehrere Online-Anbieter und Verkaufsautomaten. In Österreich kann man die Gummibärchen online erwerben. Wovor warnt die AGES aktuell? Diese Muscimol-Fruchtgummi-Produkte können über Online-Shops, vereinzelt aber auch an Verkaufsautomaten erworben werden. Diese Produkte enthalten Mengen an Muscimol, die diese Vergiftungserscheinungen auslösen können. Die AGES warnt daher eindringlich vor dem Konsum derartiger Produkte.

