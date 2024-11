Wiener Arbeitslosenzahlen steigen – jeder Zweite ohne höheren Abschluss

Die Zahlen bedeuten einen Anstieg von 10,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besorgniserregend ist, dass fast die Hälfte der arbeitslosen Personen in Wien maximal einen Pflichtschulabschluss hat.

Bildungsgruppe mit dem höchsten Risiko

Die größte Gruppe unter den Arbeitslosen besteht aus Menschen, die nur die Pflichtschule abgeschlossen haben. Ihre Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr um etwa zehn Prozent auf rund 56.000 Personen gestiegen. „Für sie ist das Risiko, arbeitslos zu werden und zu bleiben, dreimal so hoch wie für Menschen mit Lehrabschluss“, erklärt Winfried Göschl, Chef des AMS Wien.

Schulungsangebote des AMS

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bietet das AMS Wien speziellen Gruppen die Möglichkeit, eine höhere Ausbildung zu absolvieren. „Das ist essenziell für einen Job, von dem man leben und in dem man sich weiterentwickeln kann“, so Göschl weiter. Die Zahl der AMS-Kundinnen und -Kunden in Schulungen ist ebenfalls um 3,8 Prozent auf 36.936 gestiegen. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit zeigt, wie wichtig gezielte Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung sind, um die Betroffenen in den Arbeitsmarkt zu integrieren.