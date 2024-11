41.754 Steirer ohne Job – Anstieg um 12,2 Prozent

Die Zahl der Personen in Arbeitslosigkeit oder in AMS-Schulung steigt in der Steiermark im Vorjahresvergleich um 4526 oder 12,2 Prozent auf 41.754 Betroffene.

Die Zahl der Personen in Arbeitslosigkeit oder in AMS-Schulung steigt in der Steiermark im Vorjahresvergleich um 4526 oder 12,2 Prozent auf 41.754 Betroffene. Die unselbständige Beschäftigung schrumpft abermals leicht um 0,5 Prozent auf 551.000 Personen.

Steiermark: 14,8 Prozent mehr Arbeitslose im Vergleich zum Vorjahr

Die Oktoberarbeitslosigkeit setzt sich zum bisherigen Jahresverlauf fort, der Zuwachs der Arbeitslosigkeit liegt in etwa auf dem Niveau der vergangenen Monate. So waren mit Stand Ende Oktober 33.127 Personen als arbeitslos beim AMS Steiermark vorgemerkt – im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Anstieg von 4266 Personen oder 14,8 Prozent. Einschließlich der 8627 Teilnehmenden an Schulungen sind damit momentan 41.754 Steirerinnen und Steirer ohne Beschäftigung (+4526 Personen oder +12,2 Prozent). Bei der geschätzten unselbständigen Beschäftigung in unserem Bundesland wird ein leichter Rückgang von 3000 Personen oder 0,5 Prozent auf 551.000 Personen verzeichnet. Die geschätzte Arbeitslosenquote steigt somit moderat auf 5,7 Prozent (+0,7 Prozentpunkte).

Regionale Unterschiede: Weiz, Gleisdorf und Voitsberg verzeichnen stärksten Anstieg

Bei Männern betrug der Anstieg der Arbeitslosigkeit 15,1 Prozent auf 18.186 Betroffene, bei Frauen 14,4 Prozent auf 14.941. Nach Branchen betrachtet fällt das Plus im Bereich Herstellung von Waren mit 27,2 Prozent am kräftigsten aus, gefolgt von den Bereichen Verkehr und Lagerei (+22,6 Prozent) und Handel (+14,8 Prozent). In regionaler Hinsicht werden die deutlichsten Anstiege in den Arbeitsmarktbezirken Weiz (+33,4 Prozent), Gleisdorf (+29,2 Prozent) sowie Voitsberg (+18,9 Prozent) beobachtet.

Weniger offene Stellen: Unternehmen melden Rückgang um 13,2 Prozent

„Aufgrund des anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Umfelds hält die negative Entwicklung im laufenden Jahr mit steigenden Arbeitslosenzahlen weiterhin an“, betont die stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark, Yvonne Popper-Pieber. Mit einer Trendwende sei dabei auch in den nächsten Monaten nicht zu rechnen, zumal traditionell in den Wintermonaten auch die saisonal bedingte Arbeitslosigkeit etwa im Bausektor ansteigt. „Wir bemerken die jetzige Situation auch am Stellenmarkt, die heimischen Unternehmen melden uns zurzeit deutlich weniger offene Jobangebote als noch vor einem Jahr“. Konkret sind gegenwärtig 12.281 sofort verfügbare offene Stellen beim AMS Steiermark gemeldet, im Jahresabstand ein Minus von 1870 Stellen oder 13,2 Prozent. Allein im Monat Oktober kamen dabei 6674 zusätzliche offene Stellen hinzu.