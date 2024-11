Arbeitslosigkeit in Graz steigt weiter: 17.071 Menschen arbeitsuchend

Ende Oktober 2024 waren insgesamt 17.071 Personen in Graz und Graz-Umgebung als arbeitsuchend vorgemerkt, berichtet das AMS. Das entspricht einem Anstieg von 2.576 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Die geschlechtsspezifische Verteilung zeigt, dass 7.393 Frauen und 9.678 Männer betroffen sind, was einen Anstieg von 992 Frauen und 1.584 Männern bedeutet. Bei den Frauen stieg die Arbeitslosigkeit um 15,5 %, bei den Männern sogar um 19,6 %.

Arbeitslosenquote in Graz bei 7,8 % – 4.831 offene Stellen verfügbar

Besonders betroffen sind die Menschen im Haupterwerbsalter: Hier gab es einen Anstieg von 17,7 % an Arbeitslosen. Auch bei den älteren Beschäftigten ist ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Positiv zu vermerken ist, dass gleichzeitig der Anteil der Personen in Schulung um 7,4 % oder 274 Teilnehmer gestiegen ist. Die Arbeitslosenquote in Graz und Graz-Umgebung betrug Ende September 2024 bereits 7,8 %. Trotz dieser besorgniserregenden Entwicklungen sind in der Region insgesamt 4.831 offene Stellen gemeldet.