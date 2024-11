Familienfeier in NÖ endet im Krankenhaus: Giftige Gase beim Grillen

Veröffentlicht am 4. November 2024, 11:35 / ©O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk

Bedienstete der Polizeiinspektion Geras wurden am 2. November 2024, gegen 14.00 Uhr, zu einem Wohnhaus im Gemeindegebiet von Drosendorf-Zisserdorf beordert, da dort Personen beim Grillen eine Rauchgasvergiftung erlitten hätten.

Übelkeit und Schwindelbeschwerden

Ein 55-jähriger Mann teilte mit, dass er in der Garage gegrillt und die Familie im angrenzenden Stüberl gefeiert hätte. Dabei habe er immer wieder das Garagentor zwecks Lüftung geöffnet und alle Fenster seien gekippt gewesen. Außerdem sei die Tür in den Garten sehr oft geöffnet worden. Seiner Mutter sei dann übel geworden und kurz darauf hätten fast alle Familienmitglieder über Schwindelbeschwerden geklagt. Daraufhin hätten sie das Stüberl verlassen, seien in den Garten gegangen und haben den Rettungsnotruf verständigt.

Alle Familienmitglieder mussten ins Spital

Die anwesenden Familienmitglieder im Alter von 5 bis 82 Jahren, alles aus dem Bezirk Horn, wurden vom Notarzt des Notarzthubschraubers Christophorus 2 bzw. den Besatzungen der Rettungswägen erstversorgt. Sie erlitten eine Kohlenmonoxidvergiftung unbestimmten Grades und wurden in die Landeskliniken Horn, Hollabrunn, Zwettl und Waidhofen an der Thaya sowie in das Universitätsklinikum Krems verbracht.