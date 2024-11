Neuer S-Bahn-Tunnel in Graz? Vertiefende Studie gestartet

Veröffentlicht am 4. November 2024, 11:58 / ©ÖBB Marktl Photography

Die Stadt Graz, das Land Steiermark und die ÖBB-Infrastruktur AG haben eine vertiefende Analyse für einen unterirdischen S-Bahn-Tunnel in Graz initiiert. Dieses Projekt soll die Graz-Köflacher-Bahn über den Hauptbahnhof und die Innenstadt mit der Steirischen Ostbahn verbinden und ist Teil eines Plans zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs im Großraum Graz.

„Weichenstellung für die Weiterentwicklung des Öffentlichen Verkehrs in Graz“

Im Mai 2023 beschloss der Grazer Gemeinderat einstimmig die „Weichenstellung für die Weiterentwicklung des Öffentlichen Verkehrs in Graz“, um die S-Bahn und Straßenbahn auszubauen. Damit soll der steigende Pendelverkehr besser bewältigt und den Nutzern in Graz sowie den Pendlern optimale Mobilitätslösungen geboten werden. Eine Arbeitsgruppe von Stadt, Land und ÖBB wurde im Januar 2024 gebildet, um die Machbarkeit und Integration des S-Bahn-Tunnels in das bestehende Verkehrssystem zu analysieren.

„Täglich pendeln immer mehr Menschen nach Graz“

Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) betont die Notwendigkeit des Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur: „Auf den gesamten Großraum Graz kommen verkehrstechnisch in den nächsten Jahren große Herausforderungen zu. Es ist daher von enormer Bedeutung, die Verkehrssysteme der Zukunft dementsprechend auszubauen.“ Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grünen) weist auf die zunehmende Pendlerzahl hin: „Täglich pendeln immer mehr Menschen nach Graz. Damit diese Entwicklung langfristig nachhaltig gestaltet werden kann, brauchen wir leistungsfähige und umweltfreundliche Lösungen für den öffentlichen Verkehr.“ ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä ergänzt: „Die Stärkung des innerstädtischen Nahverkehrs ist Voraussetzung für die umweltfreundliche Mobilität von morgen. Diese erste Studie ist ein wichtiger Schritt, um Machbarkeiten zu beurteilen und um einen zukunftsfitten öffentlichen Verkehr rund um Graz zu ermöglichen.“