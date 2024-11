„Kaiser’s“ erobert Graz: Neue Filiale bringt Kaiserschmarren in die SCS

Die Kaiser’s-Filiale in der SCS bietet seit dem 2. November 2024 eine Auswahl an Kaiserschmarrn-Variationen an.

Am Samstag, dem 2. November 2024, öffnete Kaiser’s um 12 Uhr die Türen zu seinem 14. Standort in der Shopping City Seiersberg (SCS). Nach Filialen in ganz Österreich können sich jetzt auch die Steirerinnen und Steirer über die köstlichen Variationen des beliebten „Kaiser’schmarrn“ freuen. Die neue Filiale befindet sich im Erdgeschoss der SCS, direkt gegenüber von Billa Plus. „Endlich könnt ihr unseren Kaiser’schmarrn in ganz vielen verschiedenen Variationen auch in der Steiermark genießen“, erklärte Kaiser’s auf Instagram.