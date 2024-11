Leistbares Wohnen in Villach: Baufälliges Haus weicht modernem Neubau

Veröffentlicht am 4. November 2024, 12:27 / ©Stadt Villach/Kofler

Die Stadt Villach stellt ein Grundstück für ein „meine Heimat“-Projekt zur Verfügung: Dort befindet sich aktuell noch ein baufälliges Haus. Von der Wohnbaugenossenschaft „meine Heimat“ wird es nun durch einen barrierefreien Neubau ersetzt. Errichtet werden zwölf Wohnungen auf drei Geschossen. Die Wohneinheiten werden 55 bis 62 Quadratmeter groß sein und über eine Terrasse oder einen Balkon verfügen. „meine Heimat“-Prokurist Alfred Groyer nennt den Zeitablauf: „Baubeginn könnte bestenfalls bereits 2025, jedoch spätestens im Jahr 2026 sein.“ Die Fertigstellung erfolgt rund 18 Monate nach Baustart.

120 neue Genossenschafts-Wohnungen

„Leistbarer Wohnraum ist ein zentrales Thema unserer Politik. Wir arbeiten konsequent an neuen Projekten“, betont auch Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und verweist auf weitere Bauvorhaben in St. Magdalen und Völkendorf. „In Summe entstehen an diesen drei Standorten 120 neue Genossenschafts-Wohneinheiten. Sie werden dringend benötigt“, weiß Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ) als zuständiger Wohnungsreferent.