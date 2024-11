Zwiegespaltene Lage am Arbeitsmarkt: Mehr Arbeitslose und offene Stellen

Im Oktober 2024 waren in Österreich rund 371.648 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) entweder arbeitslos gemeldet oder in Schulungen, was einen Anstieg von rund 9,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Arbeitsminister Martin Kocher beschreibt den Arbeitsmarkt als „zwiegespalten“: Trotz steigender Arbeitslosenzahlen bleibt die Beschäftigungsquote mit einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr stabil. „Die Zahl der offenen Stellen mit 87.484 zeigt, dass der Bedarf an Arbeitskräften weiter hoch ist“, so Kocher. Besonders die Gruppe der über 50-Jährigen verzeichnet Zuwachs mit rund 16.000 zusätzlich Beschäftigten.

Industrie bleibt „Sorgenkind“

AMS-Vorstand Johannes Kopf sieht vor allem in der Industriebranche Herausforderungen: Die Arbeitslosenzahl stieg dort überdurchschnittlich um mehr als 16 Prozent auf knapp 30.000 Personen. Die allgemeine Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,9 Prozent, was leicht unter dem Oktober-Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 7,5 Prozent liegt.

Neuer „Pre-Check“ für Rot-Weiß-Rot-Karte

Um den Arbeitsmarkt zu entlasten, stellte Kocher neue Schritte zur Entbürokratisierung der Rot-Weiß-Rot-Karte vor. Ein geplanter „Pre-Check“ soll Qualifikationen aus Nicht-EU-Ländern wie den Philippinen und Indonesien schneller mit österreichischen Standards abgleichen. Ein erstes Register für Ausbildungsabschlüsse in Herkunftsländern soll den Abgleich von Qualifikationen beschleunigen. Diese Maßnahme soll die Transparenz und den Verwaltungsaufwand bei der Anerkennung von Fachkräften verringern und könnte eine wertvolle Unterstützung für den Arbeitsmarkt bieten.

Positive Zukunftssignale trotz Unsicherheiten

Trotz der globalen Unsicherheiten und wirtschaftlichen Herausforderungen gibt es laut Kocher erste Anzeichen für Optimismus. Ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts und ein Rückgang der Inflation lassen auf eine stabilere Konjunktur hoffen, die für den österreichischen Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle spielt.