Warnung: Diese Instagram Message „Bitte vote…“ kommt von Betrügern

„Ich bewerbe mich um einen Platz in einem Online Programm für Lebensmittelunternehmen. Kannst du für mich abstimmen?“ Natürlich gerne, magst du dir da vielleicht denken und meinst es nur freundlich. Aber: Das Instagram-Profil dürfte gehackt worden sein und Betrüger versuchen nun auch an deine Daten zu kommen. Hier sei dir eine Warnung von Watchlist Internet, die österreichische Plattform gegen Internetbetrug, ans Herz gelegt. Denn laut der Plattform Supertipp sollen aktuell Millionen Instagram-Nutzer aufpassen. Die Nachrichten sind aktuell auch in Österreich in Umlauf.

Instagram-Betrug: „Ich brauche deine Hilfe“

Die Person bittet dich also bei einem Voting für sie abzustimmen und schickt passend dazu einen – auf den ersten Blick seriöse – Seite via Link zu. Der Link ist allerdings alles andere als seriös: Es handelt sich um eine Betrugsmasche und das Instagram-Profil dieser Person wurde gehackt. Kriminelle versuchen mit dieser Nachricht zu deinen Instagram-Zugangsdaten zu kommen. Ein Diebstahl über Instagram, der auf die Hilfsbereitschaft der Instagram-Nutzer setzt. Perfide.

Warnung vor Instagram Nachricht: „Ich bewerbe mich um einen Platz. Bitte vote für mich“

Achtung, wenn du so eine Nachricht von Instagram Freunden bekommst. Kriminelle verschaffen sich damit schlicht und einfach Zugang zu Instagram-Konten und schreiben allen Kontakten über den Messenger-Dienst. Was passiert wenn du auf den Link drückst? Die gefälschte Instagram Login-Seite fordert dich zum Login ein. Wenn du das machst, landen deine Daten direkt in den Händen von Kriminellen. Dabei wolltest du nur helfen, damit dein Instagram-Freund den erhofften Job bekommt.

3 Tipps für den sicheren Umgang im Netz

Nachricht hinterfragen: Vertraue deinem Bauchgefühl, wenn dir eine Messenger-Nachricht seltsam vorkommt. Im Zweifelsfall lieber nicht antworten.

Vertraue deinem Bauchgefühl, wenn dir eine Messenger-Nachricht seltsam vorkommt. Im Zweifelsfall lieber nicht antworten. Person auf einen anderen Weg kontaktieren: Kontaktiere die Person über einen anderen Weg und frage nach, ob die Nachricht wirklich von ihr kommt. In der Regel weiß die Person nichts von der Nachricht und ist dankbar für deinen Hinweis.

Kontaktiere die Person über einen anderen Weg und frage nach, ob die Nachricht wirklich von ihr kommt. In der Regel weiß die Person nichts von der Nachricht und ist dankbar für deinen Hinweis. Aufforderung, auf einen Link zu klicken und Zugangsdaten einzugeben: Generell Vorsicht, wenn du einen Link erhältst und Login-Daten eingeben musst. Lieber nicht antworten!

Was, wenn du deine Daten bereits eingegeben hast? Hier findest du Informationen dazu, was du tun kannst, wenn du deine Zugangsdaten bereits eingegeben hast.

Häufig gestellte Fragen zur Instagram-Nachricht: „Ich brauche deine Hilfe“ Wie soll ich auf die Nachricht „Bitte stimme für mich ab“ reagieren? Seid ihr euch unsicher, hinterfragt die Nachricht und meldet euch bei eurem Kontakt über Wege außerhalb von Instagram. Danach solltest du den Account bei Instagram selbst melden, damit sich der Social Media Dienst alles ansehen kann und gegebenenfalls Maßnahmen ergreift. Ich habe meine Daten versehentlich eingebenen. Was soll ich tun? Solltet ihr eure Daten in der Fake-Login-Maske eingegeben haben, solltet ihr sofort euer Passwort ändern. Was tun, wenn ich keinen Zugriff auf mein Instagram-Konto mehr habe? Wenn du befürchtest, dass dein Konto gehackt oder gekapert wurde, kannst du verschiedene Maßnahmen über die Website oder in der App zum Schutz deines Kontos ergreifen. Wenn sich jemand Zugriff auf dein Konto verschafft hat oder du dich nicht anmelden kannst, öffne diese Seite auf deinem Desktop-Computer oder in deinem mobilen Browser, um dein Konto zu sichern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2024 um 13:05 Uhr aktualisiert