Neues Royal-Foods-Grillrestaurant feiert Eröffnung in der Lederergasse

Seit Jahren führt Gastronom Ali Yelmaz erfolgreich das „Royal Foods“-Lokal an der Ecke Lederergasse/Hauptplatz. Im November 2023 hat er dann am Oberen Kirchenplatz einen zweiten Standort eröffnet. Nun folgte das dritte „Royal Foods“-Restaurant. Betrieben wird es von seiner Ehefrau Silva Heso. Angeboten werden in gewohnter Manier Grillspezialitäten vom Feinsten – und die lockten bereits zur heutigen Eröffnung, um 11 Uhr zahlreiche hungrige Mäuler in die Lederergasse 6.

©zVg. / KK | Saftige Grillspieße, Fischgerichte, Steaks und Co. werden in den „Royal Foods“-Lokalen angeboten. ©zVg. / KK | Dahinter stecken Gastronom Ali Yelmaz (re.) und seine Ehefrau Silva Heso (li.)