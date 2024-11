Mann schlägt Frau auf offener Straße: Zeuge greift ein – Festnahme

Gestern wurde die Polizei in den frühen Morgenstunden aufgrund eines Mannes alarmiert, der auf offener Straße eine Frau schlug und würgte. Ein Zeuge, der der Frau zu Hilfe kommen wollte, wurde von dem Mann ins Gesicht geschlagen und hatte dann den Notruf gewählt. Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau eintrafen, kniete der 42-jährige serbische Staatsangehörige auf der am Boden liegenden Frau, schlug wiederholt auf sie ein und bedrohte sie lautstark mit dem Umbringen. Der Mann wurde festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Wiener Justizanstalt gebracht. Er wurde wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung, der gefährlichen Drohung und der schweren Nötigung angezeigt. Außerdem wurden gegen ihn ein Annäherungs- und Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht, aus dem sie inzwischen in häusliche Pflege entlassen werden konnte.