Kelag Energie & Wärme baut Biomasse-Heizwerk für die Kärntnermilch

Kelag Energie & Wärme und die Kärntnermilch setzen in Spittal an der Drau ein starkes Zeichen für nachhaltige Energie. Die beiden Unternehmen, die bereits im Bereich PV-Contracting zusammenarbeiten, erweitern ihre Partnerschaft um ein modernes Biomasse-Heizwerk auf dem Gelände der Kärntnermilch. Dieses Heizwerk soll den kompletten Prozessdampfbedarf des Betriebs decken und einen Teil der erzeugten Wärme ins Fernwärmenetz Spittal einspeisen.

Dekarbonisierung der Produktionsprozesse

„Um die Produktionsprozesse zu dekarbonisieren soll dieser fossile Energieträger zukünftig vollständig durch Biomasse ersetzt werden,“ erklärt Helmut Petschar, Geschäftsführer der Kärntnermilch. Die Umstellung bedeutet eine deutliche Reduktion des Erdgasverbrauchs und bringt eine CO₂-Ersparnis von rund 3.200 Tonnen pro Jahr. Adolf Melcher, Sprecher der Geschäftsführung Kelag Energie & Wärme, ergänzt: „Wir freuen uns, mit der Errichtung des Biomasse-Heizwerks einen entscheidenden Beitrag zum Ausstieg aus Gas und zur Nutzung von Erneuerbaren für die Region zu leisten. Dafür werden rund 14 Millionen Euro in die neue Anlage und den Fernwärmeausbau in den nächsten 3 Jahre investiert.“ Sebastian Schuschnig, Energiereferent des Landes, hebt die Bedeutung des Projekts hervor: „Die Energiewende kann nur gemeinsam gelingen und dazu sind innovative Projekte wie das neue Biomasse-Heizwerk der Kärntnermilch erfolgsentscheidend“.

Wichtige Informationen: Flexible Steuerbarkeit ermöglicht Reaktion auf Energiebedarfs-Schwankungen

Einspeisung überschüssiger Wärme ins Fernwärmenetz (30-40 Prozent der Versorgung)

Jährlicher Verbrauch der Kärntnermilch: ca. 13,5 GWh, erweiterbar auf 15 GWh

Einspeisung ins Fernwärmenetz: zusätzlich 10-15 GWh möglich

CO₂-Ersparnis: rund 3.200 Tonnen pro Jahr

©5 Minuten | Helmut Petschar, Geschäftsführer der Kärntnermilch, spricht über die Vorteile der Dekarbonisierung der Produktionsprozesse. ©5 Minuten | Kelag Energie & Wärme und die Kärntnermilch setzen in Spittal an der Drau ein starkes Zeichen für nachhaltige Energie.

Flexible Steuerung und Einbindung ins Fernwärmenetz

Durch die flexible Steuerbarkeit des Biomasse-Heizwerks kann die Kärntnermilch auch auf schwankende Energiebedarfe reagieren. Bei Produktionsüberschüssen wird die nicht benötigte Wärme ins Fernwärmenetz eingespeist und unterstützt somit die Stadt Spittal. „Die Kooperation zwischen Kelag Energie und Wärme und Kärntnermilch zeigt eindrucksvoll, wie Dekarbonisierung in der Industrie erfolgreich umgesetzt werden kann,“ so Reinhard Draxler, Vorstand der Kelag. Die Einreichung und Detailplanung des Projekts befinden sich in der finalen Phase. Der Baubeginn ist für 2025 geplant, wodurch die Kärntnermilch einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Produktion geht.