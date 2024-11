Coca-Cola Weihnachtstruck macht gleich dreimal in der Steiermark halt

Der Coca-Cola Weihnachtstruck bringt auch heuer wieder festliche Stimmung in die Steiermark! Am Dienstag, dem 3. Dezember 2024, macht der berühmte Truck um 17 Uhr Halt vor dem Interspar in Fürstenfeld. Am Mittwoch, dem 4. Dezember 2024, steht der Truck auch in Leibnitz vor dem Billa Plus bereit, um noch mehr Weihnachtszauber zu verbreiten. Am Samstag, dem 7. Dezember 2024, macht der Coca-Cola Weihnachtstruck am Hauptplatz in Schladming um 17 Uhr Halt. Natürlich wird auch der Coca-Cola-Weihnachtsmann mit von der Partie sein und auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Es gibt außerdem die Gelegenheit, euch an einem Fotopunkt mit dem Truck ablichten zu lassen. Darüber hinaus könnt ihr personalisierte Coca-Cola Zero-Dosen mit nach Hause nehmen.